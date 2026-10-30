La junta electoral falla que el Ayuntamiento de Gandía vulneró la ley electoral al exaltar un «logro» de la ministra Morant

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Gandía ha ordenado al Ayuntamiento de esa misma localidad, cuyo alcalde es el socialista José Manuel Prieto, la retirada inmediata de todos los canales municipales en los que se haya difundido y que deje de distribuir una nota de prensa emitida el pasado seis de octubre porque, a juicio de la JEZ, vulnera los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Entiende la Junta Electoral que la citada nota, entre otras cuestiones, «no se limita a informar de la novedad alegada por el Ayuntamiento (…) sino que introduce (…) valoraciones políticas personalizadas en una ministra respecto a la que se refiere su ‘compromiso directo con la ciudad de Gandía’, atribuyéndole el mérito de otros proyectos obtenidos», en referencia a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la también socialista Diana Morant.

La resolución de la citada junta electoral responde a una denuncia presentada ante la misma por el PP de Gandía, a raíz de una comperecencia del alcalde, el ya citado José Manuel Prieto. Esa comparecencia fue difundida en una nota de prensa por el Ayuntamiento, según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, «haciéndose eco de la misma los medios de comunicación».

En la referida nota, según la denuncia que se reproduce en la citada resolución, «se informa de dos actuaciones acordadas por otras administraciones. Una de ellas, la adjudicación por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de las obras del Centro de Innovación en Tecnología de las Ciencias del Mar.

El CSIC es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La titular de ese ministerio es Diana Morant, quien también es candidata socialista a la Generalitat y secretaria general del PSPV.

El denunciante indicaba que en la nota se «añaden valoraciones que exceden de una valoración objetiva». Y alegaba también, entre otras cuestiones, que la comparecencia y la nota de prensa constituyen «una actuación de un poder público y contienen alusiones a logros prohibidas por el artículo 50.2 de la LOREG». Frente a ello, el Ayuntamiento de Gandía solicitó la desestimación de la denuncia y el archivo de las actuaciones.

Sin embargo, la Junta Electoral de Zona rechazó ese archivo en base a una serie de consideraciones sobre la citada nota de prensa y en atención a la ley electoral. Y decidió finalmente adoptar el fallo antes referido: el de la retirada inmediata de todos los canales municipales en los que se haya difundido y que deje de distribuir una nota de prensa emitida el pasado seis de octubre. La resolución es de fecha 26 de octubre.

Por su parte, el portavoz del PP en Gandía, Víctor Soler, ha calificado los hechos de «una enorme gravedad política». Y ha acusado al alcalde Gandía de «confundir el ayuntamiento con la sede del Partido Socialista». «Después de 40 años de gobiernos socialistas, algunos han terminado creyendo que Gandía les pertenece, que el consistorio es suyo y que pueden utilizar el dinero y los canales públicos como quieran. Se equivocan. Gandía pertenece a sus vecinos y el cambio también consiste en devolverles el ayuntamiento», ha señalado Víctor Soler.