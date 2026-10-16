Los dos ex asesores de Diana Morant recolocados en Gandía costarán al Ayuntamiento 135.000 € anuales

Dos colaboradores de la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y ex alcaldesa de Gandía, Zoa Sanz y Luis López Cuenca, han encontrado acomodo, de nuevo, en el Ayuntamiento de la localidad de Gandía, ahora con el también socialista José Manuel Prieto como alcalde. Zoa Sanz se incorporó al Ayuntamiento de Gandía con Diana Morant como alcaldesa en 2016. Luego, la acompañó en el ministerio y, finalmente, volvió al consistorio en 2024, ya con José Manuel Prieto como alcalde. Luis López Cuenca acaba de incorporarse a ese mismo consistorio en calidad de asesor. Si bien, con anterioridad, también trabajó para ese ayuntamiento al que se incorporó en 2019, también con Diana Morant como alcaldesa. En 2022, se marchó al ministerio que la citada Diana Morant dirigía durante nueve meses. Ahora, regresa al Ayuntamiento de Gandía con José Manuel Prieto. El coste de las retribuciones anuales de ambos, sumado a los costes de Seguridad Social, supondrá al consistorio un desembolso estimado anual de más de 135.555 euros.

En concreto, como este miércoles publicó OKDIARIO, el Ayuntamiento de Gandía ha nombrado asesor de gobierno a Luis López Cuenca, con unas retribuciones anuales de 47.431,30 euros, según desveló también ese día el Grupo Popular en el mismo ayuntamiento. A esa cantidad, según los datos recabados por OKDIARIO del propio consistorio, hay que sumar otros 15.661,33 euros correspondientes a Seguridad Social, lo que suma 63.079,59 euros.

En el caso de Zoa Sanz, la responsable de comunicación percibe 54.494,72 euros. Pero, a esa cantidad, hay que sumarle otros 17.983,26 euros, también correspondientes a Seguridad Social, lo que totaliza 72.477 euros anuales.

Zoa Sanz se incorporó al Ayuntamiento de Gandía en 2016, cuando la actual ministra Diana Morant era la alcaldesa de la localidad tras unas elecciones en las que el PSOE obtuvo siete concejales frente a 12 del PP, pero un acuerdo con el único edil electo de Ciudadanos, del que aún se habla en el municipio, propició el vuelco.

Seis años después, en julio de 2021, Diana Morant fue designada ministra por Pedro Sánchez. Y ese mismo verano, Zoa Sanz también marchó al ministerio que ya dirigía Diana Morant. Pero, en 2024, se incorporó de nuevo al Ayuntamiento de Gandía para dirigir, como alto cargo del mismo, la comunicación.

En cuanto a Luis López Cuenca, el nuevo asesor de gobierno trabajó durante nueve meses en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en calidad de asesor de comunicación y marketing digital, según consta en su perfil de la red social LinkedIn. En concreto, entre mayo de 2022 y enero de 2024. Durante ese periodo de tiempo, la titular del citado ministerio era, como se ha dicho, Diana Morant. Esta última precedió a José Manuel Prieto en la Alcaldía de Gandía hasta su marcha al gobierno de Pedro Sánchez, en julio de 2021.

Antes, López Cuenca ya había trabajado como asesor de comunicación y marketing digital, también en el Ayuntamiento de Gandía, a donde llegó de la mano de Diana Morant. En concreto, entre junio de 2019, con Diana Morant como alcaldesa, y mayo de 2022, ya con José Manuel Prieto al frente de la alcaldía, pues, como se ha dicho, Diana Morant se había ido en julio de 2021. López Cuenca dejó de ser asesor en Gandía en aquella etapa para incorporarse al ministerio de Diana Morant. Es decir, para trabajar con la misma persona que, como alcaldesa, los había nombrado antes asesor en el Ayuntamiento de Gandía.