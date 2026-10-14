El ayuntamiento socialista de Gandía ficha a un ex asesor de Diana Morant en el Gobierno por 47.400 € al año

El Ayuntamiento de Gandía, cuyo alcalde actual es el socialista José Manuel Prieto, ha nombrado asesor de gobierno a Luis López Cuenca, con unas retribuciones anuales de 47.431,30 euros, según ha desvelado este miércoles el Grupo Popular en el mismo ayuntamiento. El nuevo asesor de gobierno trabajó durante nueve meses en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en calidad de asesor de comunicación y marketing digital, según consta en su perfil de la red social LinkedIn. En concreto, entre mayo de 2022 y enero de 2024. Durante ese periodo de tiempo, la titular del citado ministerio era Diana Morant. Esta última precedió a José Manuel Prieto en la Alcaldía de Gandía hasta su marcha al gobierno de Pedro Sánchez, en julio de 2021.

Antes, López Cuenca ya había trabajado como asesor de comunicación y marketing digital, también en el Ayuntamiento de Gandía, a donde llegó de la mano de Diana Morant. En concreto, entre junio de 2019, con Diana Morant como alcaldesa, y mayo de 2022, ya con José Manuel Prieto al frente de la alcaldía, pues, como se ha dicho, Diana Morant se había ido en julio de 2021. López Cuenca dejó de ser asesor en Gandía en aquella etapa para incorporarse al ministerio de Diana Morant. Es decir, para trabajar con la misma persona que, como alcaldesa, los había nombrado antes asesor en el Ayuntamiento de Gandía.

El caso de López Cuenca ha sido denunciado públicamente este miércoles por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gandía, cuyo portavoz adjunto, David Ronda, ha sentenciado que José Manuel Prieto «ha convertido Gandía en la sucursal de contratación de los amigos de la todavía ministra Diana Morant».

Luis López Cuenca es un comunicador, formador e investigador especializado en comunicación y marketing digital, redes sociales y comunicación institucional.

Además de López Cuenca, según ha denunciado también el PP este miércoles, el Ayuntamiento de Gandía gastó 65.000 euros en fotógrafos mediante facturas extrapresupuestarias solo en el año 2025. Según el PP, «sumando asesores, responsables de prensa, personal de comunicación y servicios externos, el gasto estimado anual en esta materia supera los 500.000 euros».

En tanto que las retribuciones, contando coordinadores generales, directores generales, asesores, responsables de prensa y personal eventual, superan los 1,02 millones de euros.