Este mismo lunes la defensa de Miquel Real Antequera, ex marido y ex jefe de gabinete de Mónica Oltra cuando era vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia para manifestar «su derecho a no declarar» el próximo 12 de enero, día que estaba citado para hacerlo, mientras no conozca el contenido de una pieza secreta que todavía instruye el juzgado que, precisamente, lo llama a declarar.

Miquel Real aduce en su negativa a declarar que «en los presentes autos existe una pieza secreta que pudiera afectar al derecho de defensa de mi representado al haber sido citado a declarar antes de que todo lo instruido hasta el momento sea puesto en conocimiento de esta parte» y añade que «por otra parte, salvo error u omisión, no ha sido notificado a esta parte la prórroga de dicha pieza secreta, pero tampoco se nos ha dado traslado de la misma con el fin de instruirnos antes de la toma de declaración, por lo que resulta del todo punto imposible que el derecho de defensa sea cumplido en toda su extensión». Se da la circunstancia de que el 25 de diciembre de 2022 el juez prorrogó el secreto de las actuaciones sobre una pieza concreta del caso Oltra durante un mes, tras dictar en un auto al que sí tuvo acceso OKDIARIO, pero no al parecer la defensa de Miquel Real.

De esta manera, el abogado de Real anuncia que su cliente se acogerá a su derecho a no declarar el día 12 «y hasta el momento en que se nos dé traslado de la pieza secreta que exista y con tiempo suficiente para instruirnos de la misma», concluye. La pieza secreta se refiere al supuesto intercambio de mails entre diferentes cargos de la Consejería de Oltra en relación con la menor víctima de abusos sexuales por parte de Luis Ramírez Icardi, segundo marido de Oltra que resultó condenado a 5 años de prisión por estos hechos y cuyo recurso está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo tras ser rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV).

El titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia, Vicente Ríos, citaba a declarar el 12 de enero, en calidad de imputado, a Miquel Real, el que fuera jefe de gabinete de Mónica Oltra en su etapa como vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig. El juez ha llamado también a declarar como investigado al que fuera subsecretario de la Vicepresidencia y es actualmente secretario autonómico de Hacienda Francesc Gamero, el 18 de enero.

Las declaraciones de ambos se enmarcan en la investigación del denominado Caso Oltra, que intenta esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería que Mónica Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la entonces menor abusada por quien fue el marido de la propia Oltra. El caso arroja a día de hoy un balance de 16 imputados. Entre ellos, Miquel Real y Francesc Gamero, a quienes el juez llamó a testificar en calidad de imputados.

Mónica Oltra fue imputada por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito por el Tribunal Superior Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a instancias, precisamente, del titular de Instrucción 15 de Valencia. Como la ex vicepresidenta dimitió como consejera y renunció a su escaño en las Cortes Valencianas, la pieza fue devuelta al juzgado de Instrucción que inicialmente la investigaba, el 15 de Valencia. Y es allí, donde se practican ahora las diligencias.

Por lo que respecta a Miquel Real, fue además el primer marido de Oltra. No el que cometió los abusos, que fue el segundo. Y su imputación se produjo en septiembre de 2022, días después de que declararse, también en calidad de imputada, Mónica Oltra.

En concreto, el juez imputó a Real y a Francesc Gamero. Este último, es actualmente secretario autonómico de Hacienda en el Gobierno valenciano. pero cuando ocurrieron los hechos era subsecretario de la Vicepresidencia, que ocupaba Oltra. En cuanto a Real, continúa ligado profesionalmente a la actual vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y sucesora de Mónica Oltra, Aitana Mas. Si bien ya no continúa desempeñando funciones de jefe de gabinete, sino que es asesor de esa Consejería.