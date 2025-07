Una defensa advirtió a la juez que la declaración de Mompó se estaba filtrando y el PSOE la utilizaba

José María Bueno, el abogado que dirige la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, advirtió a la juez de la DANA que la declaración que en esos momentos estaba prestando el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en calidad de testigo, se estaba filtrando al exterior y que, fuera de la Sala, el PSOE la estaba presuntamente utilizando: «En esta causa se están produciendo cosas que, sinceramente, a mí, y se lo digo con todo el respeto, me repugnan», sostuvo José María Bueno. «¿Quién ha filtrado? Vendrá de alguien», manifestó a continuación, también en la Sala ante defensas y acusaciones, el mismo letrado, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

Este jueves, mientras Vicent Mompó declaraba en calidad de testigo ante la juez que instruye el caso de la DANA, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, la secretaria general del PSOE valenciano y ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, ha efectuado unas manifestaciones en las que adelantaba que los socialistas iban a pedir la magistrada que investigara e imputara a Mompó por «falso testimonio».

Las manifestaciones de Diana Morant han puesto en alerta a acusaciones y defensas. Esencialmente, porque no se tratan de algo transmitido a un medio, sino porque supuestamente lo fueron a la responsable socialista. En concreto, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el malestar en la Sala se produjo por la posibilidad de que, de alguna manera, esas declaraciones de la secretaria del PSPV, sobre la base de una presunta filtración, pudieran suponer una supuesta coacción a la declaración que en paralelo prestaba el presidente de la Diputación de Valencia y que se extendió por un espacio de cerca de 10 horas.

El arranque de todo ello, hay que buscarlo en lo sucedido poco antes, según las fuentes mencionadas. En un momento de la citada declaración en que el propio José María Bueno se opuso a que Vicent Mompó entregara su teléfono móvil a la juez. Bueno pidió a la juez, en caso de aceptar la prueba que se justificara su declaración de pertinencia y utilidad. Y advirtió, también, en referencia al presidente de la Generalitat Valenciana que Carlos Mazón que «no forma parte de esta causa». Y añadió, en referencia a la magistrada que «ni usted tiene competencias para investigarle ni esta investigado». Finalmente, la prueba se desestimó.

El propio Vicent Mompó, tras 10 horas de declaración ante la juez y en declaraciones a los medios sobre esas filtraciones, sostuvo, tal como publicó OKDIARIO: «No me parece normal, y lo dejo en normal, que utilice filtraciones mientras se está celebrando una declaración de un testigo. Ella sabrá lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer».