El Consell reclama al Ayuntamiento de Alicante la relación de empadronados en las VPP del escándalo

La Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, que dirige la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante la relación de los empadronados en los pisos de protección pública (VPP) que han generado un monumental escándalo en la ciudad tras conocerse que la ya dimitida concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, había sido adjudicataria de una de ellas, así como dos hijos y un sobrinos de María Pérez-Hickman, que también ha renunciado a su cargo de directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos, entre otros.

El caso se encuentra actualmente en manos de la Plaza Número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante (antiguo Juzgado de Instrucción 5 de Alicante), que dirige la magistrada María Amparo Rubio, tras la denuncia y posterior querella presentada por el colectivo de funcionarios públicos, Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad.

En concreto, la Consellería de Vivienda remitió el pasado viernes una notificación al Ayuntamiento de Alicante para que le trasladase quiénes son las personas empadronadas en las citadas viviendas.

Reclamaba, también, que en el caso de las tres viviendas de la citada promoción, conocida como Les Naus, en las que se ha pedido excepcionalidad para vivir por residir en el extranjero, que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, confirme si esas personas viven o no en esas viviendas. Y si no lo hacen, que aclare quién habita las citadas viviendas. El objetivo de todo ello, es aumentar «el control sobre las citadas viviendas», tal como ha manifestado Susana Camarero.

Además, la Consellería se ha dirigido al registro para comprobar si se han registrado las personas que visaron o que pidieron los visados, a fin de conocer si quien pidió el visado es quien se ha registrado y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas.

Susana Camarero ha destacado que las citadas viviendas se adjudicaron «con las reglas del juego» del anterior Gobierno valenciano. Es decir, el presidido por el socialista Ximo Puig y del que formaban parte tanto Compromís como Podemos. Susana Camarero se ha manifestado así este lunes, tras la presentación de una campaña contra el consumo de pornografía infantil.