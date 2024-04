El caso del hermano de Ximo Puig estalla en las Cortes y salpica al embajador de Sánchez ante la OCDE

El caso Francis Puig, del hermano de Ximo Puig ha estallado este lunes en las Cortes Valencianas, donde PP y Vox han puesto en marcha dos iniciativas que salpican directamente al ex presidente de la Generalitat Valenciana y nuevo embajador del Gobierno del socialista Pedro Sánchez ante la OCDE, el mencionado Ximo Puig. Una, la de Vox, que alude directamente a la pérdida del reintegro de una subvención de 170.000 euros por parte de empresas supuestamente implicadas en el caso antes citado y por la que le exige explicaciones al ya citado Ximo Puig. Otra, del PP, que ha reclamado el expediente completo de las mencionadas subvenciones y por la que exige igualmente explicaciones a Ximo Puig.

En ambos casos, tanto PP como Vox no han aludido a Ximo Puig como ex presidente de la Generalitat, sino como embajador ante la OCDE, su cargo actual. De modo, que han dejado claro que el tema del hermano de Ximo Puig no es ya un asunto regional, sino que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez.

Francis Puig es hermano de Ximo Puig. Un juzgado de Valencia investiga a empresas relacionadas con el citado Francis Puig por un presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte supuestamente de esas de empresas. El propio Francis Puig, el herano de Ximo Puig, está imputado en este caso.

Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado los recursos de dos de las empresas supuestamente implicadas en el caso, Canal Maestrat SL y Kriol roducciones SL contra varias resoluciones de la Generalitat Valenciana, que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones por un importe total que supera los 170.000 euros.

La decisión del TSJCV se ha producido tras comprobar que el plazo máximo legal de 12 meses que tiene la Administración para resolver y notificar la decisión desde la incoación del expediente administrativo de reintegro había caducado. Todo ello, según el propio Tribunal.

Caso del hermano de Ximo Puig: las iniciativas de PP y Vox

Este lunes, Partido Popular y Vox han puesto en marcha sendas iniciativas parlamentarias a fin de indagar en esa dirección. En el caso de Vox, esta formación ha presentado, a través de su portavoz José María Llanos, una pregunta parlamentaria dirigida al actual presidente de la Generalitat el popular Carlos Mazón que salpica a Ximo Puig.

No ya en la condición de expresidente de la Generalitat de Ximo Puig, sino haciendo directa a su actual cargo como embajador ante la OCDE. Sostiene, además, en esa iniciativa, que el Gobierno que Ximo Puig dirigía, que se conocía como el Botànic por el lugar en que se firmó el pacto de gobernabilidad, «perdonó» esos 170.000 euros a empresas supuestamente vinculadas a la trama.

En concreto, Vox pregunta: «¿Qué medidas piensa tomar para recuperar los 170.000 euros que el Botànic socialcomunista y catalanista perdonó al hermano del embajador español ante la OCDE y sus socios?».

Las alusiones a Vicent Marzà

Pero, por si esto no fuera suficiente, el portavoz parlamentario del PP Miguel Barrachina, ha anunciado después que su grupo en las Cortes de la autonomía va a solicitar al Gobierno valenciano y, más concretamente, a la Consejería de Educación que dirige el también popular José Antonio Rovira, el expediente de reintegro de las subvenciones que totalizan 170.000 euros a los socios del hermano de Ximo Puig «que Marzá dejó sin cobrar».

Vicent Marzà es el consejero de Educación del Gobierno de Ximo Puig bajo cuyo mandato se produjeron los hechos que han desembocado en que los 170.000 euros no tengan que ser reembolsados a la Administración. Y se trata también de uno de los pesos pesados de Compromís que opta a formar parte de la lista de Sumar en las próximas elecciones europeas, ocupando el número 3 de esa lista, que corresponde a Compromís.

De hecho Barrachina ha aludido directamente, también este lunes, a esta última cuestión: «Marzà no puede huir a Europa para no explicar por qué actuó de esa manera y dejó de cobrar los 170.000 euros de la subvención defraudados por parte de estas empresas», ha explicado.

Pero el tema empieza a afectar también a la recién estrenada embajada de Ximo Puig. Este lunes, Miguel Barrachina ha hecho una alusión directa: «Puig debe abandonar su retiro dorado en París para explicar si dio la orden para que se dejara caducar el expediente de reintegro».