Bernabé faltó a la reunión de coordinación de emergencias por la inminente DANA para asistir al acto de Sánchez en Madrid el sábado

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, no acudió presencialmente ni se tiene constancia de que se conectara de modo telemático a la reunión de coordinación de Emergencias de este pasado sábado a las 12:00 horas en Valencia ante la inminente DANA, como han confirmado las fuentes consultadas por OKDIARIO. Pilar Bernabé, como muestran diversos documentos gráficos, asistía al acto socialista en Fuenlabrada (Madrid) en que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, declaraba su amor a Begoña Gómez. Según las mismas fuentes, Pilar Bernabé tampoco asistió presencialmente ni hay constancia de que lo que hiciera de modo telemático a la reunión de coordinación del pasado viernes, a las 16:00 horas.

Pilar Bernabé no solo asistió al acto de Sánchez, sino que participó activamente mientras sonaba la música, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, mientras en la Comunidad Valenciana se vivían los momentos previos a la llegada de la DANA.

Entre las 14:00 y las 15:59 horas de este mismo sábado, Pilar Bernabé sí encontró tiempo para subir tres publicaciones a su perfil de X. Una, con Sánchez, los ministros valencianos Diana Morant y Arcadi España y la secretaria de Organización y nueva portavoz del PSOE, Rebeca Torró. Y, otras dos del acto en sí de Sánchez. La última, con el comentario de «El amor vencerá».

Sin embargo, la primera publicación de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana de este pasado sábado en relación con la inminente DANA y los episodios de lluvia en la Comunidad Valenciana apareció en su perfil de X a las 20:32 horas. Es decir, cuando ya se celebraba la reunión de coordinación de las 20:00 horas y se habían enviado dos Es-Alert.

Las convocatorias para estas reuniones de coordinación se envían a través de un correo genérico que controla la propia delegación de Gobierno. Es la delegación la que finalmente decide si asisten o no, ya sea presencial o telemáticamente, y quién lo hace.

Pero choca que Pilar Bernabé, quien se ha mostrado muy crítica con la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 y las presencias y ausencias en aquella jornada, sea quien no asistiera presencialmente ni exista constancia de que lo hiciera telemáticamente ante un episodio como la que entonces era la inminente llegada de la DANA. Se da la circunstancia de que a la reunión de las 12:00 horas sí asistieron los tres subdelegados del Gobierno en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

Tras aquella reunión de coordinación de las 12:00 horas de este pasado sábado, la Generalitat Valenciana envió un primer Es-Alert a la población, a las 14:49 horas, para informar a los habitantes del litoral sur de Valencia y litoral norte de Castellón del aviso rojo por lluvias, según la publicación de Emergencias en su perfil de X.

Pilar Bernabé sí asistió a la siguiente reunión de coordinación, celebrada a las 20:00 horas del pasado sábado. Es decir, horas después del acto de Sánchez en Fuenlabrada. Pilar Bernabé es en la actualidad la número 4 del PSOE y ha sido designada, también, la cabeza de lista de los socialistas para las próximas elecciones generales por la provincia de Valencia.