La Armada detona un proyectil durmiente de la Guerra Civil hallado a 400 metros de una playa de Denia

Efectivos de la Armada han detonado un proyectil durmiente de la Guerra Civil española, sumergido a poca profundidad y una distancia de 400 metros de la orilla de la playa de Albarana, en la localidad de Denia (Alicante). Se trata, según ha podido saber OKDIARIO, de un obús lanzado por un cañón desde la costa en maniobras defensivas del Ejército de la II República en respuesta a un ataque por mar de las tropas franquistas. Denia está ubicada en la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, y durante toda la Guerra Civil estuvo del lado republicano. El proyectil ha sido hallado por unos submarinistas aficionados. Han sido ellos quienes han dado cuenta de su descubrimiento a la Guardia Civil. El análisis del proyectil ha aconsejado su detonación in situ ante la posibilidad, en este caso, de que se produjera una explosión espontánea en su traslado.

La zona, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, ha sido convenientemente balizada por los cuatro submarinistas de la Armada que han participado en las tareas. La explosión ha levantado agua y arena a varios metros de altura. Si bien, hay que tener en cuenta que a la carga explosiva del obús se suma una adicional para realizar la detonación controlada.

La playa de La Albarana es un entorno natural semiurbano. Está ubicada en la zona conocida como de Les Marines (Las Marinas). Tiene una extensión de unos 500 metros. Es la segunda de las playas del municipio más próxima al núcleo urbano y cuenta con un canal de navegación. En los fondos del mar que la baña, durante casi 90 años, ha estado oculto el obús ahora detonado.

Miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, el conocido como GEAS, fueron quienes han comprobado el aviso de los submarinistas aficionados y han rastreado el perímetro hasta encontrar el artefacto. Una vez posicionado y balizado, los expertos han trasladado el correspondiente informe al Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima de la Armada (COVAM).

La detonación se ha llevado a cabo a primera hora de la tarde, eliminando de ese modo el peligro y minimizando el impacto medioambiental. La operación ha sido coordinada por la Comandancia Naval de Alicante, que a su vez ha solicitado los apoyos del Servicio Marítimo Provincial, con su patrullera Río Oja, el GEAS de la Guardia Civil, la Policía Local de Denia, el Club Náutico de Denia, la Cruz Roja apoyando con una embarcación y el SAMU, con un Soporte Vital Básico.

La detonación del proyectil de la Guerra Civil en Denia trae a la mente la que también se llevó a cabo en 2017 de una bomba, en este caso de la II Guerra Mundial, hallada a dos millas marinas de la Isla de Tabarca, ubicada frente a las costas de Santa Pola, también en Alicante. En aquel caso, el proyectil, de fabricación estadounidense, se encontraba mucho más sumergido que el obús ahora explosionado. En concreto, a más de 29 metros de profundidad.