Trump elogia a la tripulación de Artemis II por su «espectacular» travesía: «El siguiente paso, Marte»

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha felicitado este sábado a los «talentosos» tripulantes de la nave Orion, tras completar la misión Artemis II de la NASA con un amerizaje «perfecto» frente a las costas de San Diego (California) que ha puesto fin a diez días de periplo espacial.

«Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Orion. ¡Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje ha sido perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, no podría estar más orgulloso!», ha manifestado Trump en un mensaje compartido en redes sociales pocos minutos después del amerizaje de la misión Artemis II.

Trump ha transmitido asimismo a la tripulación su deseo de recibirlos «a todos pronto» en la Casa Blanca y ha augurado que este trascendental hito se repetirá, al tiempo que ha conjeturado sobre una futura misión con destino al planeta rojo: «¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!», ha augurado.

Así ha llegado a casa la tripulación de Artemis II

La misión Artemis II ha marcado un hito histórico, ya que después de más de medio siglo, cuatro astronautas han vuelto a orbitar la Luna en un trayecto de unos diez días que ha permitido contemplar de cerca la cara oculta del satélite.

La cápsula Orion, rellamada Integrity de la misión Artemis II regresó con éxito a la Tierra este sábado tras un vuelo histórico de 10 días alrededor de la Luna. En la madrugada del sábado se separó del Módulo de Servicio Europeo y comenzó la reentrada a más de 38.000 km/h. El escudo térmico soportó temperaturas de hasta 2.800 °C, generando una bola de plasma y un apagón de comunicaciones de unos 6 minutos.

Superada la fase crítica, se desplegaron los paracaídas y la cápsula amerizó a las 8:07 p.m. EDT (02:07 hora aproximada en España) en el océano Pacífico, frente a San Diego (California). Tras flotar unos 45 minutos, los equipos de la Marina de EEUU (desde el USS John P. Murtha) se acercaron, instalaron una balsa y sacaron uno a uno a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen sanos y salvos.

Finalmente, los trasladaron en helicóptero al buque para una primera revisión médica. La NASA confirmó que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.