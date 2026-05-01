Una oscura ‘sombra’ se extiende por Marte: los expertos tienen dos explicaciones

Marte, el conocido como «planeta rojo» es el próximo «objetivo» de la NASA, y comparar imágenes actuales con fotografías de la década de 1970 resulta desconcertante. En 1976, el orbitador Viking de la NASA fotografió una «sombra oscura» sobre la superficie rojiza de Marte; en 2024, una imagen de la cámara alemana HRSC Mars, ubicada a bordo de la nave espacial Mars Express de la ESA, capturó la misma región en 2024 y se puede apreciar claramente cómo se ha extendido la sombra. Según el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) esta «sombra» podría estar compuesta por ceniza volcánica y depósitos de arena, compuestos principalmente por minerales oscuros como la olivina y el piroxeno.

Marte es conocido por su pasado volcánico; de hecho, el planeta alberga el volcán más grande del sistema solar. El Olympus Mons tiene unos 22 kilómetros de altura, lo que lo hace significativamente más grande que el volcán más grande de la Tierra (Mauna Loa en Hawái, con 4.170 metros). Según las últimas investigaciones, no hay volcanes activos en Marte hoy en día, pero existen indicios de que el planeta rojo no está completamente «muerto» geológicamente.

La oscura ‘sombra’ que se extiende por Marte

En 2024, la Cámara Estereoscópica de Alta Resolución de la sonda Mars Express, de la Agencia Espacial Europea (ESA), registró una escena en la que el terreno marciano parece dividirse en dos partes muy diferenciadas. Por un lado, aparecen las arenas claras típicas del planeta rojo; por el otro, una zona oscura que se extiende como si se tratara de una mancha en movimiento sobre la superficie. Esta variación de color tiene una explicación conocida: la presencia de minerales máficos, como el olivino y el piroxeno, que se forman a altas temperaturas y están directamente relacionados con la intensa actividad volcánica que Marte tuvo en el pasado.

Lo más interesante para los científicos no es la existencia de esa ceniza, sino su aparente desplazamiento. Las primeras imágenes de esta región, tomadas en 1976 por las sondas Viking, ya mostraban un paisaje distinto al actual. Desde entonces, la zona oscura ha ido ampliándose de forma progresiva en apenas unas décadas. Según datos recogidos por Live Science, algunos sectores del borde sur han avanzado hasta 320 kilómetros, lo que equivale a unos 6,5 kilómetros por año.

El origen del fenómeno todavía no está claro. Una hipótesis principal apunta a la acción del viento marciano, capaz de movilizar partículas finas y redistribuirlas sobre grandes áreas. Sin embargo, también se plantea la posibilidad de que los vientos estén retirando la capa de polvo más clara, dejando al descubierto materiales más oscuros que ya existían debajo.

La región donde se observa este fenómeno es Utopia Planitia, una enorme cuenca de aproximadamente 3.300 kilómetros de diámetro situada en el hemisferio norte de Marte. Su extensión es tan grande que supera en longitud de norte a sur a desiertos como el Sáhara. Diversos estudios sugieren que en el pasado pudo haber albergado un gran océano.

Mars Express has captured a blanket of dark ash creeping across the Red Planet. It has spread hundreds of kilometres in less than 50 years. 1/4 pic.twitter.com/vxz8cIvsGM — ESA Science (@esascience) April 15, 2026

Moléculas orgánicas en el ‘planeta rojo’

Por otro lado, a finales de abril de 2026, la NASA anunció el hallazgo de siete moléculas orgánicas en el «planeta rojo». La muestra de roca, llamada “Mary Anning 3” en honor a la pionera paleontóloga inglesa, procede del monte Sharp, una zona que antiguamente albergó lagos y arroyos. Los ciclos de humedad favorecieron la formación de arcillas capaces de conservar compuestos orgánicos. Entre ellos destaca un heterociclo nitrogenado, una estructura molecular con nitrógeno considerada clave como precursor del ARN y el ADN.

«Esa detección es sumamente significativa, ya que estas estructuras pueden ser precursores químicos de moléculas que contienen nitrógeno más complejas», dijo la autora principal del artículo, Amy Williams, de la Universidad de Florida en Gainesville. «Nunca antes se habían hallado heterociclos nitrogenados en la superficie marciana ni se habían confirmado en meteoritos marcianos».

«Después de años de trabajo de laboratorio, ya se conocen los resultados: una roca que el rover Curiosity de la NASA perforó y analizó en 2020 contiene la colección más diversa de moléculas orgánicas que se haya encontrado en el planeta rojo. De las 21 moléculas que contienen carbono identificadas en la muestra, siete de ellas fueron detectadas por primera vez en Marte.

Los científicos no tienen forma de saber si estas moléculas orgánicas fueron creadas por procesos biológicos o geológicos )ambas posibilidades son viables), pero su descubrimiento confirma una vez más que el Marte de la antigüedad poseía la química adecuada para albergar vida. Es más, estas moléculas se suman a una lista cada vez más extensa de compuestos que, según se sabe, se conservan en las rocas incluso después de miles de millones de años de exposición a la radiación, la cual puede descomponer estas moléculas con el paso del tiempo».