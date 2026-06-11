Nadie en la historia de la aviación había llegado tan lejos con un avión silencioso: el X-59 de la NASA se prepara para su mayor desafío

Este avión silencioso el X-59 de la NASA puede cambiar por completo la forma de viajar largas distancias. Se trata de un gran desafío que estos expertos no dudan en poner en práctica. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará empezar a disponer algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que quizás tocará saber qué tecnología nos espera.

El futuro está marcado por los viajes en nuestro país y fuera de él. Sin duda alguna, tocará reconocer un poco más qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta. Este viaje a través del cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en un periodo de tiempo relativamente breve. Cuando pensábamos que los viajes a través del espacio se harían con una tecnología relativamente instaurada, llega una novedad que nos puede beneficiar, vuelve un avión silencioso capaz de llegar más lejos que nadie.

Nunca nadie ha llegado tan lejos con un avión silencioso

La realidad es que tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle cuenta. Es importante disponer de las herramientas necesarias para acabar llegando al punto que necesitamos y hacerlo de la mejor forma posible.

Hay algunas novedades destacadas en el mundo de la aviación que no llegan de una empresa privada, sino que son fuente de una pública. Nada más y nada menos que la NASA vuelve a estar en el ojo del huracán y lo hace de tal forma que puede descubrirnos una serie de detalles que serán esenciales.

Este tipo de viajes que estamos empezando a ver, quizás acabarán siendo la antesala de algo más. Con un cambio de tendencia que hasta el momento nadie hubiera imaginado y menos en estos tiempos que corren, en los que cada detalle cuenta.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar cuando nos podemos mover por el planeta a una velocidad sorprendente sin hacer ruido. Un avión de nuevo, que abre la puerta la esperanza y que la NASA está empezando a probar con éxito.

Prepara la NASA su mayor desafío con el X-59

El famoso avión X-59 que parecía sacado de una película de ciencia ficción, es ya una realidad. Ha llegado con mucha fuerza y lo ha hecho para dejarnos unos registros que costarán de creer en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser esenciales que tengamos en mente.

Tal y como nos explica la revista Scitechdaily: «El avión experimental X-59 de la NASA se está preparando para una de las fases más importantes de su programa de pruebas de vuelo. La próxima serie de vuelos incluirá el primer viaje de la aeronave más allá de la velocidad del sonido, junto con varias pruebas clave necesarias para los objetivos futuros de la misión. «Lo que viene después es la primera vez que este avión único volará supersónico», dijo Cathy Bahm, gerente de proyectos del Demostrador de Vuelo de Boom Bajo de la NASA. «Estamos comenzando hacia el punto de prueba de las condiciones de la misión para el que fue diseñado X-59″. Después de meses de pruebas de vuelo, el equipo del X-59 completó una revisión de los progresos recientes a finales de mayo y ahora está pasando a un nuevo conjunto de pruebas que involucran mayores velocidades y altitudes más altas. Estos vuelos ayudarán a los ingenieros a evaluar cómo funciona la aeronave en las condiciones operativas requeridas para la misión Quesst de la NASA, que tiene como objetivo recopilar datos sobre vuelos supersónicos silenciosos».

Siguiendo con la misma explicación: «La NASA espera que el X-59 supere la velocidad del sonido por primera vez durante los vuelos de prueba programados para principios de junio. Se espera que la aeronave vuele a más de 630 mph a una altitud de unos 43.000 pies, lo que marca un logro importante para el programa. La aeronave luego intentará un vuelo de «condiciones de misión», alcanzando Mach 1.4 (925 mph) a aproximadamente 55.000 pies. Esos objetivos son especialmente importantes porque coinciden con las condiciones de rendimiento que la NASA planea usar al volar el X-59 sobre las comunidades estadounidenses en futuras pruebas. Durante esos vuelos, los investigadores esperan recopilar comentarios públicos sobre el «golpe» sónico más silencioso de la aeronave. Aunque el X-59 fue diseñado específicamente para reducir el auge sónico disruptivo normalmente asociado con el vuelo supersónico, las próximas pruebas no pretenden demostrar esa capacidad. Durante esta fase, el avión volará junto a un avión de persecución supersónico convencional. Cualquier sonido silencioso producido por el X-59 será enmascarado por los booms sónicos más fuertes generados por el avión de persecución».