Europa entra en la carrera lunar: la NASA confirma un hito sin precedentes en Artemis III

Dos meses después de la histórica misión del Artemis II, la NASA ha confirmado quiénes serán los siguientes elegidos para el Artemis III, entre los que destaca por primera vez un europeo. Sus objetivos serán el alunizaje en 2028 y ensayar el acoplamiento de los módulos lunares de SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos.

La NASA ha confirmado los nombres de los nuevos astronautas. El comandante es Randy Bresnik, el piloto es Luca Parmitano, el especialista de misión es Frank Rubio y André Douglas es el especialista de misión. El anuncio llegó en un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston, en el que estuvieron presentes los directores de la NASA.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha asegurado que «estamos regresando a la Luna, una gran aventura para construir una base lunar y desarrollar todo su potencial científico y económico, además de dominar las habilidades necesarias para el siguiente destino al que inevitablemente iremos».

Así son los cuatro elegidos para ir a la Luna

El representante europeo, Luca Parmitano, es coronel de la Fuerza Aérea Italiana y astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA). Además, entró en la ESA en 2009 y ha participado en dos vuelos espaciales anteriormente. Por su parte, Randy Bresnik es de Estados Unidos. Coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, empezó a trabajar en la NASA en 2004. Ha participado anteriormente en otras misiones espaciales.

Los otros dos integrantes de la misión son Frank Rubio, quien es el primer especialista de la misión, además de ser conocido por batir el récord estadounidense de permanencia continua en el espacio; y André Douglas, ingeniero especializado en sistemas, robótica y guiado de vehículos espaciales. Su trayectoria es más corta, al entrar en la NASA en 2021, y la misión Artemis III será su primera misión en el espacio.