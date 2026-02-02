Suena cruel pero la ciencia lo avala: eliminan 45.000 kilos de esta especie invasora para salvar el ecosistema

Con el objetivo de frenar el avance de especies invasora para proteger la biodiversidad acuática, biólogos del estado de Kansas, en Estados Unidos, han retirado más de 45.000 kilos de carpa asiática del río Kansas desde el año 2022. Se trata de una de las campañas de control biológico de una especie invasora más ambiciosas del mundo y, de acuerdo con el Departamento de Vida Silvestre y Parques de Kansas (KDWP, por sus siglas en inglés), los resultados en la recuperación de especies nativas están siendo muy positivos. En 2025, se retiraron casi 17.000 kilos de esta especie invasora, el volumen anual más alto registrado hasta la fecha.

Las carpas asiáticas, especialmente la negra, la cabeza y la plateada se introdujeron en Estados Unidos en los años 70 para el control de algas en estanques artificiales. Sin embargo, las inundaciones provocaron que algunos ejemplares llegaran a ríos conectados con la cuenca del río Misisipi, dando lugar a una expansión rápida y muy difícil de controlar. Una de las principales características del pez carpa es su capacidad para consumir plancton, un recurso esencial para muchas especies nativas durante sus primeros meses de vida, y su alta tasa de reproducción. Como resultado, la carpa invasora ha desplazado a multitud de peces autóctonos, reduciendo la diversidad biológica y alterando la cadena trófica.

Control de esta especie invasora en Estados Unidos

El río Kansas es uno de los cuerpos de agua más importantes del estado, y antes del programa de control puesto en marcha por las autoridades, los monitoreos mostraban densidades extremadamente altas de carpa invasora, lo que limitaba la presencia de especies nativas como bagres, peces deportivos y peces forrajeros esenciales para aves y otros animales silvestres.

Según datos del KDWP, las zonas donde se ha reducido de forma constante la población de carpa muestran ahora mayor diversidad de peces, un aumento en las poblaciones de especies nativas y una mejora general en la estabilidad del ecosistema.

Además de su impacto ecológico, la carpa asiática representa un problema de seguridad pública. La carpa plateada tiene un comportamiento defensivo muy marcado: cuando detectan vibraciones producidas por motores de embarcaciones, pueden saltar fuera del agua y alcanzar alturas considerables. Este comportamiento ha dado lugar a varios accidentes, con algunos navegantes heridos graves.

«Durante años observamos un declive constante de especies nativas en zonas dominadas por carpa», explicó Liam Odell, biólogo especializado en carpa invasora del KDWP. «La buena noticia es que, tras varios años de remoción intensiva, estamos empezando a ver señales claras de recuperación».

Y añade: «Cuando se reduce la presión que ejercen las especies invasoras, el sistema tiene la capacidad de autorregularse. No es una solución inmediata, pero los resultados son alentadores».

Métodos tradicionales y nueva tecnología

En agosto de 2025, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) anunció una inversión de casi 19 millones de dólares destinada a la gestión de esta especie invasora en 18 estados de la cuenca del río Misisipi. «La carpa invasora es un problema regional que requiere soluciones coordinadas», señalaron autoridades federales. «Ningún estado puede enfrentarlo de manera aislada».

Para poner solución a este problema, los equipos del KDWP utilizan una combinación de electropesca, redes agalleras y redes de cerco, técnicas habituales en la gestión pesquera. Sin embargo, uno de los principales avances de los últimos años ha sido el desarrollo de un arrastre electrificado especializado, diseñado específicamente para la captura masiva de carpa. Se trata de un sistema de descargas eléctricas controladas que aturden a los peces. Una vez inmovilizadas, se recolectan las carpas y se transfieren a grandes sacos de carga para, finalmente, retirarlas del agua.

«El arrastre electrificado nos permite cubrir áreas más extensas y retirar volúmenes que antes eran imposibles», indicaron funcionarios del departamento. «Ha sido una herramienta clave para alcanzar los resultados actuales».

Las autoridades confirmaron que los trabajos continuarán durante todo el año y podrían ampliarse. Aunque los expertos reconocen que es poco probable llegar a erradicar por completo la carpa asiática, es necesario reducir su población para poder recuperar los ecosistemas nativos.

En España, «entre los métodos propuestos para el control de la carpa asiática se encuentra el control físico mediante recolección, barreras, trampas y manipulación del nivel del agua. La pesca puede ser útil en lugares donde esta especie es apreciada por las pesquerías, pero en otros casos no resulta práctica, ya que la reducción del número de individuos no sería suficiente. El control químico no es recomendable dado que no existen pesticidas específicos para esta especie en hábitats acuáticos, aunque las feromonas que modifican el comportamiento de los peces podrían tener cierta eficacia. Las tecnologías de control químico, biológico y genético probablemente sean rentables a largo plazo, aunque todavía están en desarrollo. Todas estas medidas de intervención localizada tienen potencial en cuerpos de agua determinados de interés para el ocio o la conservación, y un monitoreo y evaluación cuidadosos tras la intervención son cruciales para garantizar el éxito final», detalla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.