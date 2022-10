¿Será viable el coche solar?

La energía solar es conocida como uno de los tipos de energía más limpios que hay. Ha ayudado a muchas personas a reducir el consumo de energía eléctrica en los hogares y además bajar la cantidad de dinero que se paga al mes. Pero todas las ventajas que tiene hace que surja la pregunta: ¿es realmente tan viable que se use este tipo de energía para mover automóviles? A continuación, te contamos algunos datos interesantes que debes conocer.

La radiación y los paneles solares

La respuesta simple a la pregunta es que no, no son viables los coches que funcionen del todo con energía solar. Y la razón de esto es que en la actualidad no hay una forma de captar suficiente energía solar para mover un coche a las velocidades que requiere.

Por un lado, hay quien dice que el problema es que la radiación solar que llega a la Tierra es limitada. Se dice que la potencia de la luz solar no es suficiente para que un coche se mueva y que no hay ningún lugar en el planeta donde la situación sea diferente. En pocas palabras, se dice que es imposible, que el sol no da la potencia suficiente.

Sin embargo, hay otro enfoque que dice que el verdadero problema son las celdas solares. Existen tres tipos de paneles, los monocristalinos, los policristalinos y los amorfos. Ninguno de estos tiene la capacidad de captar suficiente energía. Para lograrlo tendrían que ser paneles de un tamaño completamente inviable.

Por lo tanto, ya sea por la naturaleza o porque todavía no hay paneles capaces de obtener energía suficiente, los coches que se muevan completamente con energía solar son inviables. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que este tipo de energía funcione como apoyo.

Coches eléctricos solares

Los coches que funcionan con electricidad ya son una realidad. Se dice que con el tiempo serán cada vez más comunes. Sin embargo, todavía presentan algunas dudas sobre los consumidores por su autonomía.

Pero esas dudas podrían despejarse si se usa la energía solar como apoyo para mover el coche. De hecho, en la industria automotriz ya están en desarrollo estos coches eléctricos y solares que prometen ser más eficientes y darle mayor duración a la carga.

La idea es que cuenten con una batería eléctrica que le dé al vehículo la autonomía de moverse un aproximado de 700 kilómetros a más de 80 kilómetros por hora. Tendrá paneles solares en el techo y capó, que puedan proveer al vehículo de 40 kilómetros más de autonomía.

Ya sabes si por ahora es viable el coche solar. ¿Qué otros tipos posibles usos de la energía solar conoces?