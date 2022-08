Esto es lo que te cuesta tener el ventilador encendido toda la noche

Parece que el calor ha llegado para quedarse este verano y dormir fresco puede convertirse en misión imposible. Por ello, muchos optan por dormir con el ventilador encendido mientras duermen, así la habitación se mantiene más fresca y el cuerpo descansa mejor. Noche tras noche el ventilador se queda funcionando y muchos tiemblan al pensar en la próxima factura de la luz. Si quieres empezar a hacer cálculos, esto es lo que cuesta tener el ventilador encendido toda la noche.

El ventilador o el aire acondicionado se convierten en los mejores aliados para soportar el sofocante calor que no nos ha dejado respirar este verano. Estos funcionan durante horas en miles de casas e intentan hacernos las olas de calor más llevaderas. El ventilador es un método más económico de conseguir, por ello, es el gran protagonista en muchas casas.

¿Cuánto gasta un ventilador? ¿Se llega a notar en la factura? Con las constantes subidas del precio de la energía, muchos españoles revisan más el consumo de sus electrodomésticos, para intentar ajustar al máximo la factura. Por suerte, hemos encontrado la manera de calcular al detalle el gasto energético en euros de los electrodomésticos en casa.

¿Cuánto cuesta un ventilador encendido toda la noche?

Uno de los usuarios de Tik Tok, una plataforma de redes sociales, ha querido compartir su conocimiento para que la gente pueda hacer un simple cálculo y saber qué coste tiene el uso del ventilador en verano. Si quieres aplicarlos a tu casa, solo tendrás que seguir estos pasos:

Mira cuántos vatios consume el ventilador que usas a máxima potencia. Esta información suele encontrarse en la caja del producto o en su manual de instrucciones.

que usas a máxima potencia. Esta información suele encontrarse en la caja del producto o en su manual de instrucciones. Pasa esta cantidad a KW , para hacerlo solo tendrás que dividirlo entre 1.000.

, para hacerlo solo tendrás que dividirlo entre 1.000. Cuando conozcas el consumo de KW/h de tu ventilador multiplícalo por las horas de sueño , por ejemplo, 8.

, por ejemplo, 8. Investiga qué precio tiene el KW/h , esto puedes encontrarlo en la factura de la luz. Normalmente por la noche suele rondar los 38 céntimos.

, esto puedes encontrarlo en la factura de la luz. Normalmente por la noche suele rondar los 38 céntimos. Multiplica el total de las 8 horas con el precio del KW/h . Con esto sabrás el consumo diario.

. Con esto sabrás el consumo diario. Multiplica el resultado por 30 días para saber qué gasto representa en el mes.

En el ejemplo de Tiktok, el usuario muestra el consumo de su ventilador. Con un ventilador eficiente energéticamente que consume 12W a máxima potencia, el coste sería de un poco más de un euro al mes en el recibo de la luz. Este coste variará según el consumo de cada ventilador, cuanto más eficiente sea el mismo y menos vatios consuma, más sencillo será ahorrar en la factura de la luz.

También, debes tener en cuenta que, estos cálculos se han realizado entendiendo que el ventilador funciona a máxima potencia durante todas las horas. Si el ventilador no está al máximo, el consumo del mismo será diferente, lo mismo pasa con otras variables que pueden afectar al número final. Esto puede servir de referencia para conocer el consumo de los electrodomésticos, así, aunque no sea un cálculo exacto y dependa de más factores, no te llevarás un susto tan grande.