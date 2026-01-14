Revuelo en la comunidad científica: detectan una nube de microplásticos que flota sobre las grandes ciudades

Los científicos están en shock al detectar una nube de microplásticos que flota sobre las grandes ciudades y pone en riesgo la salud de las personas. Estamos ante una situación nada común que pone los pelos de punta. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la llegada de determinados elementos que nos hacen poner enfermos y pueden acabar siendo un problema para toda la humanidad.

La dependencia de los plásticos es cada vez mayor y eso quiere decir que estamos creando una oleada de contaminantes que ponen en riesgo el futuro de todos. Estaremos muy pendientes de una serie de novedades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estas jornadas en las que cada detalle cuenta, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en estas jornadas en las que el medio ambiente y las escapadas al aire libre cobrarán un especial protagonismo.

La comunidad científica está en alerta

La realidad es que nos enfrentamos a una serie de cambios y de novedades que pueden marcarnos de cerca. Será el momento de empezar a pensar en un entorno que debe estar lo más limpio posible. Estamos cambiando de ciclo, lo vemos en lo que comemos y también en cada gesto que realizamos.

Cada detalle cuenta y en especial si tenemos en consideración algo tan importante como la salud. La exposición a los microplásticos es más grande de lo que esperaríamos encontrar y en especial, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tocará empezar a ver llegar una serie de alertas en lo que se refiere a estos contaminantes que no sólo están en la tierra y en el entorno en el que nos movemos. También en un aire que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Son tiempos de ver qué pasa en un entorno, el de les ciudades que sufre las consecuencias de algunos cambios inesperados. Un aire o unas nubes que pueden acabar siendo las que nos pueden afectar a corto o a largo plazo.

Flota sobre las grandes ciudades una nube de microplásticos

Una nube de microplásticos puede flotar sobre las grandes ciudades tal y como han advertido algunos estudios. Un giro radical a esa contaminación que no sólo es fruto de los combustibles fósiles, sino que va mucho más allá de este elemento que se está restringiendo.

Tal y como nos explican desde el medio especializado Scitechdaily: «En los últimos 20 años, los científicos han llegado a reconocer los microplásticos (MP) y los nanoplásticos (NP) como una forma creciente de contaminación. Estas diminutas partículas de plástico ahora se han encontrado en todo el sistema terrestre, incluyendo la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. A medida que ha crecido la evidencia de su propagación, los investigadores que estudian el cambio climático y los ciclos biogeoquímicos han prestado cada vez más atención a los plásticos. A pesar de este interés, las principales preguntas siguen sin respuesta. Los científicos todavía luchan por medir cuánto plástico existe, de dónde viene, cómo cambia con el tiempo y dónde termina en última instancia. Estas incertidumbres son especialmente pronunciadas en la atmósfera, en gran parte porque las herramientas actuales tienen dificultades para detectar partículas que van desde tamaños microscópicos hasta nanoescala».

Siguiendo con la misma explicación: «Para superar estas limitaciones, investigadores del Instituto del Medio Ambiente Terrestre de la Academia China de Ciencias (IEECAS) crearon un enfoque analítico semiautomático diseñado para medir las partículas de plástico en el aire. El método también rastrea cómo los plásticos se mueven entre diferentes vías ambientales, incluidas las partículas en el aire, la caída del polvo, la lluvia, la nieve y la resuspensión del polvo. El equipo aplicó este enfoque en dos grandes ciudades chinas, Guangzhou y Xi’an. Su sistema se basa en la microscopía electrónica de barrido controlada por ordenador, lo que reduce la subjetividad humana en comparación con el análisis manual tradicional. Esto permitió a los investigadores detectar partículas de plástico con mayor consistencia y sensibilidad que las técnicas anteriores. Usando este sistema automatizado, los científicos encontraron concentraciones de plástico en partículas suspendidas totales (TSP) y flujos de caída de polvo que eran de dos a seis órdenes de magnitud más altos que los niveles reportados por los métodos de identificación visual (por ejemplo, SEM-EDX manual, μ-FTIR o μ-Raman). Estos resultados sugieren que estudios previos pueden haber subestimado significativamente la cantidad de plástico presente en la atmósfera».