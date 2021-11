El futuro de las comunicaciones está en el espacio y todos lo sabemos. Las comunicaciones basadas en tecnología satelital parecen ser más eficientes que las convencionales. Teniendo esto en cuenta nace Starlink, la red de internet de SpaceX. La compañía dirigida por Elon Musk pretende democratizar el acceso a internet, sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, esta es una misión un poco más difícil de lo que parece.

Las primeras pruebas de Starlink

Esta nueva red pretende aumentar el acceso a internet. El público objetivo se basa en poblaciones donde la conexión de fibra óptica no llega o no funciona bien. Durante su fase beta la velocidad de datos ha estado entre los 50MB/s y 150MB/s. El problema es que durante las pruebas no han estado operativos los 1.700 satélites con los que cuenta la red.

Durante esta primera etapa se han realizado pruebas en América del Norte y algunas localidades de Europa. Sin embargo, no ha pasado desapercibida la ausencia de esta red en países como Australia, Nueva Zelanda o Chile.

Sanjay Bhargava, aliado de Starlink en India, asegura que este puede ser el primer país en el que la empresa empiece a funcionar al 100%. Una de las primeras operaciones masivas de este nuevo servicio serán las elecciones de la localidad de Lok Sabha. Esta sería la oportunidad de saber con exactitud la calidad de la conectividad de los satélites.

El precio del Internet de Starlink

Durante octubre de 2020 empezó el nuevo proyecto de internet de SpaceX, pero desde febrero de 2021 comenzó el proceso de registro. Los usuarios nuevos debieron pagar por un primer paquete bastante costoso si se compara con otros servicios similares.

En primer lugar, se necesita un nuevo router y una antena que cuesta cerca de 499 euros. También hay que incluir los gastos de envío que llegan a costar 60 euros. Por último, el servicio mensual tendría un coste de 99 euros.

Aunque este no parece un precio demasiado competitivo a primera vista, hay beneficios para tomar en cuenta. Para los usuarios que quieren tener internet en cualquier parte del mundo con una buena velocidad, esta puede ser una opción atractiva.

Los clientes potenciales de esta nueva red

Aunque esta es una iniciativa que busca llevar el internet donde aún no llega, también hay otros clientes potenciales. Los clientes de Starlink no son sólo los convencionales, sino que quiere ir más allá con empresas como Google o el gigante Microsoft. Las aerolíneas y los puertos también podrían ser clientes potenciales.