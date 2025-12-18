«Potencialmente peligroso»: la NASA emite un aviso urgente a España por el fenómeno que llega en 2026

La NASA emite un aviso urgente a España por el fenómeno que llega en 2026, un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos puede poner en riesgo. Tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en un año 2026 cargado de problemas para nuestro país. Los expertos no dudan en lanzar una serie de detalles que acabarán siendo claves en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es momento de aprovechar cada uno de los detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden ser hasta extremadamente peligrosos. Será el momento de apostar por una advertencia que, puede ser indispensable en estos días que hasta la fecha. Es hora de dejar salir unos miedos que se van iniciando ante unos elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que quizás hasta ahora no sabíamos que llegaría en 2026.

Potencialmente peligroso es este acontecimiento

Este acontecimiento es potencialmente peligroso, es hora de saber qué es lo que puede pasar en este nuevo año en el que la NASA parece que nos da más de una sorpresa. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días.

Este 2026 podremos empezar a pensar en un giro importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que nos tendríamos que preparar para lo peor. Es hora de saber qué dice este cielo que puede convertirse en la antesala de algo más.

Tocará saber qué es lo que realmente puede pasar en unos días en los que el tiempo nos puede dar un giro radical. El día y la luna pueden convertirse en un giro destacado que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

El momento más mítico de este año puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que la magia se combinará en este giro destacado de guion que la NASA advierte en estos días.

Este es el aviso urgente de la NASA sobre lo que llega en 2026

La NASA lanza un aviso urgente sobre lo que llega en 2026, un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. En agosto de este nuevo año que estamos a punto de empezar nos descubrirá un elemento que golpeará de lleno a España en breve.

Desde la Sociedad Española de Astronomía nos advierten de que: «Este eclipse será visible como total en el norte de España y parcial en el resto de la Península Ibérica. La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este, pasando por ciudades como La Coruña, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Será el primer eclipse total de Sol visible en la península en más de un siglo. ​Este eclipse será visible como total en una franja del sur de España y parcial en el resto del país. La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la península, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. La duración máxima de la totalidad en España corresponderá a Ceuta con 4 minutos y 48 segundos. ​Este eclipse será visible como anular en el suroeste de la península y como parcial en el resto de España. La franja de anularidad atravesará el suroeste peninsular, permitiendo observar el característico «anillo de fuego» desde esa región».

Llega un periodo de eclipses sin precedentes que afectará de lleno a nuestro país. Estos expertos nos lo ponen fácil: «Para facilitar la observación de estos fenómenos, la Comisión Nacional del Eclipse (CNE) publicará próximamente, en un sitio web específico, mapas detallados que indicarán las mejores ubicaciones desde las cuales presenciar cada eclipse. La CNE proporcionará en su plataforma en línea guías sobre métodos seguros para observar los eclipses solares, incluyendo el uso de gafas homologadas y otros dispositivos de protección ocular certificados.​ Es fundamental recordar que la observación directa del Sol sin la protección adecuada puede causar daños oculares graves. Además, la página web de la CNE ofrecerá información detallada sobre las fechas y horarios específicos de cada eclipse, adaptados a diferentes regiones de España».

Tocará esperar un poco más saber un poco más de este fenómeno que la NASA nos advierte en estas próximas jornadas. España será un buen lugar de observación de este intenso periodo de eclipses que empezará en 2026.