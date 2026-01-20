Ni el pelo ni las uñas: ésta es la única parte del cuerpo humano que no se puede curar por sí misma

Hay una parte del cuerpo humano que no se puede curar por sí misma, es un elemento que puede acabar siendo peor de lo esperado. Con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de apostar claramente por unos cambios que pueden ir llegando poco a poco. Tendremos la mirada puesta en un cuerpo humano que es capaz de hacer posible lo imposible, con algunas peculiaridades.

Sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración algunos elementos que, tendremos que poner en práctica. Con la mirada puesta a una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia puede ser el que nos golpeará de lleno en una serie de situaciones que pueden acabar siendo esenciales. El cuerpo puede curarse o ver como crece poco a poco, pero habrá algunos detalles que deberemos tener en consideración y que quizás pueden cambiarlo todo. Hay una única parte del cuerpo que no se puede curar y que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Ni las uñas ni el pelo

El pelo es un elemento que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa inesperada, cuando descubrimos que es capaz de volver a salir una y otra vez. No somos conscientes de la obra de ingeniería natural que supone este hecho que realmente puede cambiarlo todo.

Estamos ante una peculiaridad que puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Las uñas también pueden convertirse en este elemento que puede ver como crece poco a poco, a una velocidad que quizás nos costará creer y puede acabar siendo lo que nos dará alguna alegría. Para muchos es un detalle que podría convertirse en la antesala de algo más.

De un pequeño elemento que puede ser el que nos marcará de cerca y que, sin duda alguna, puede convertirse en este extra de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no sabíamos. Este tipo de elementos que vamos a tener por delante, podría cambiarlo todo por completo, de una manera que quizás nos costará creer.

Esta es la única parte del cuerpo que no se puede curar a sí misma

Conocer nuestro cuerpo, nos ayudará a valorarlo en la medida de lo posible, de tal manera que tocará empezar a tener en consideración determinados cambios que pueden ser la antesala de algo más. Con algunas peculiaridades que pueden llegar a ser las que nos marcarán muy de cerca.

Los expertos de la Clinica dental Santana nos explican desde su blog: «Nuestros dientes se componen principalmente de tres partes: el esmalte, la dentina y la pulpa. El esmalte es la capa dura y blanca que vemos cuando sonreímos. La dentina, situada debajo del esmalte, es una capa más blanda y sensible. La respuesta corta es: depende. El esmalte dental no tiene células vivas, lo que significa que una vez que se daña, no puede regenerarse. Por otro lado, la dentina tiene alguna capacidad de regenerarse a sí misma, pero solo hasta cierto punto. Los odontoblastos, las células que producen la dentina, pueden crear nueva dentina en respuesta a una caries».

Siguiendo con la misma explicación: «Un equipo de científicos del King’s College de Londres (Reino Unido) ha logrado regenerar tejido dental en ratones y ratas utilizando ciertos medicamentos diseñados originalmente para tratar enfermedades neurodegenerativas. Estos fármacos han demostrado estimular la producción de dentina, la capa interna del diente, permitiendo que las piezas dentales dañadas se reparen sin necesidad de empastes tradicionales. Este descubrimiento supone un gran paso en la odontología, ya que en el futuro podríamos sustituir los rellenos artificiales de metales, resinas o plásticos por un tratamiento regenerativo capaz de restaurar el diente de manera natural. Para entender cómo funciona este innovador tratamiento, primero debemos conocer cómo se forman las caries y cómo el organismo intenta repararlas. Las caries aparecen debido a la acumulación de bacterias en la cavidad oral, las cuales generan ácidos que erosionan el esmalte dental. Aunque nuestros dientes tienen una capacidad de regeneración natural a través de las células madre presentes en la pulpa dental, esta reparación es limitada. Cuando la caries es muy profunda, los odontoblastos (células encargadas de producir dentina) no pueden generar suficiente tejido nuevo para contrarrestar el daño. Aquí es donde entra en juego el medicamento desarrollado por los investigadores del King’s College. Este compuesto estimula la producción de dentina en un porcentaje mucho mayor que el que el cuerpo produce de forma natural. Se aplica en la cavidad de la caries a través de un gel especial, que posteriormente se activa con luz ultravioleta para solidificarse y permitir la regeneración del diente».