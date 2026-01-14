Miura 5: qué es y cómo impulsa el futuro de los lanzadores europeos

Miura 5 es un cohete creado en España. En él vemos un buen ejemplo de lo que la innovación y la tecnología nos aportan hoy día, y de que este tipo de experimentos no son potestad exclusiva de las grandes potencias. El ingenioso artefacto ha sido desarrollado por la empresa PLD Space y promete poner satélites en órbita. Es muy probable que también vaya a cambiar por completo la economía y la agilidad de los lanzamientos europeos.

¿Qué es el Miura 5?

Miura 5 es un cohete diseñado específicamente para ser un “servicio de mensajería” espacial para cargas pequeñas. Podemos entenderlo como un lanzador de dos etapas (con posibilidad de una tercera auxiliar). Su diseño nos llega de la mano de PLD Space, una compañía fundada en Elche, España, en 2011. ¿Cuál es su misión principal? Fácil, o eso parece, es llevar satélites pequeños o medianos a la órbita terrestre. Lo más revolucionario es que es reutilizable.

Este dispositivo es el sucesor del Miura 1, un cohete más pequeño que realizó con éxito el primer vuelo suborbital privado de Europa en 2023. El Miura 5 llega a la órbita. Cuenta con la nada desdeñable cifra de 35 metros de altura, lo cual equivale a un edificio de 10 pisos. Su peso al despegue es de unas 69 toneladas.

Te destacamos también que puede transportar hasta una tonelada de carga a una órbita baja, unos datos similares a los que vemos en los satélites de observación de la Tierra.

Una novedad

Lo que diferencia a Miura 5 de otros lanzadores europeos tradicionales, es que su primera etapa está diseñada para volver a Tierra y ser usada de nuevo. Esto significa que después de impulsar al cohete, esa primera etapa se separa, desciende de manera controlada con paracaídas y un encendido final de motores. Después, aterriza suavemente. Se nos dice por parte de los expertos que puede utilizarse hasta tres veces en total.

El proyecto que estamos analizando tendría el apoyo y la colaboración de instituciones europeas como la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España. Por otro lado y para estar todos atentos, el primer vuelo de prueba está planeado para principios de 2026 desde el Centro Espacial de Guayana, en la Guayana Francesa.

Tecnología de punta

Miura 5 combina seguridad con innovación. Sus principales características son las siguientes.

Combustible eficiente

Utiliza una mezcla de oxígeno líquido y queroseno refinado (RP-1). Esta es una combinación probada y eficiente que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y manejo.

Motores de diseño propio

¿Cómo es el interior del ingenio? El cohete tiene motores TEPREL-C. Estos fueron desarrollados íntegramente por PLD Space. La primera etapa lleva cinco de estos motores, que en conjunto generan un empuje enorme. La segunda etapa tiene una versión optimizada de este mismo motor para funcionar en el vacío del espacio.

Reutilización

Tras la separación, la primera etapa se reorienta, despliega un paracaídas para frenar y antes de tocar tierra o mar enciende sus motores para un aterrizaje suave y preciso.

Fabricación ágil

PLD Space ha construido su propia infraestructura de pruebas. De hecho, el diseño completo del Miura 5 se completó solo en un par de años. En 2025, ya presentaron un modelo completo para que sea sometido a pruebas extremas, antes del vuelo real.

¿Cuáles son los objetivos?

El objetivo central de Miura 5 es democratizar y agilizar el acceso al espacio. Será como un “servicio a la carta” para pequeños satélites.

Hay varios sectores de la actividad, como las universidades, startups, empresas de telecomunicaciones y agencias gubernamentales que necesitan lanzar satélites pequeños para la observación terrestre, investigación científica o conectividad.

El Miura 5 ofrece esta posibilidad, sin tener que esperar mucho tiempo ni compartir lugar en un cohete grande y costoso. Este dispositivo también fortalece la autonomía de Europa y reduce la dependencia de lanzadores de otros países.

PLD Space aspira a fabricar hasta 32 unidades al año para 2030. Esto genera empleo de alta tecnología y posiciona a España como un referente en el mercado emergente de los microlanzadores reutilizables.

Como hemos ido viendo, Miura 5 es ahora un símbolo de la capacidad espacial española. Si su primer vuelo en 2026 es exitoso, habrá lanzado a Europa hacia una nueva era en la conquista del espacio.

Un paso estratégico para Europa

Miura 5 llega en un momento especialmente sensible para la autonomía espacial europea. Durante años, muchas misiones han dependido de lanzadores extranjeros o de vuelos compartidos con calendarios poco flexibles. Este cohete propone justo lo contrario: lanzamientos dedicados, donde el cliente decide cuándo y cómo quiere llegar al espacio.

Este planteamiento encaja con la visión de la Agencia Espacial Europea, que apuesta por diversificar proveedores y reforzar la industria espacial del continente. Además, coloca a Europa en una posición más competitiva frente a lanzadores ligeros estadounidenses y asiáticos, en un mercado cada vez más disputado.

Innovación industrial y económica

El impacto de Miura 5 va mucho más allá del propio cohete. Representa un cambio de modelo industrial: desarrollo tecnológico local, fabricación avanzada, cadenas de suministro cercanas y una fuerte apuesta por el talento especializado. El proyecto ya ha generado cientos de empleos y ha demostrado que Europa puede competir en lanzadores sin depender únicamente de grandes consorcios tradicionales.

La reutilización, la producción interna de motores y estructuras y la integración vertical permiten controlar mejor costes y plazos, algo clave en un sector donde la agilidad marca la diferencia.

Mirando al futuro

El primer vuelo orbital de Miura 5 será un hito para España y para Europa. Si el programa cumple lo previsto, servirá como punto de partida para lanzadores más potentes, nuevas infraestructuras y una mayor presencia europea en la economía espacial global.

