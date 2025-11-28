Increíble pero cierto: la megaconstrucción submarina que va a ser la más larga del mundo y llegará a Europa

Hay una megaconstrucción submarina que va a ser la más larga del mundo que puede acabar llegando a Europa de una forma inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. El futuro de la humanidad pasa por desafiarse y empezar a crear grandes detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Estos días que tenemos por delante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden ser claves.

Tal y como explican desde el portal VisitNorway: «Extendiendo 26,7 kilómetros y alcanzando una profundidad de 390 metros por debajo del nivel del mar, Rogfast, abreviatura de enlace fijo de Rogaland, está listo para transformar el transporte en esta parte del país. Una vez terminado, el proyecto proporcionará una conexión directa por carretera sin ferry entre las ciudades de Stavanger y Bergen, reduciendo el tiempo de viaje hasta en 40 minutos».

Siguiendo con la misma explicación: «Rogfast forma parte de la autopista E39, un corredor de transporte vital que recorre la costa oeste de Noruega, conectando ciudades clave como Kristiansand, Stavanger, Haugesund y Bergen. Esta región se caracteriza por fiordos e islas, que tradicionalmente se han convertido en un complejo de viajes por tierra, lo que requiere numerosos cruces en ferry. Al eliminar una de las conexiones de ferry más largas y que más tiempo requieren, Rogfast creará un viaje más fluido para la carga, los viajeros y los turistas por igual. Se espera que el proyecto apoye el desarrollo económico, reduzca los costos de transporte para la industria, en particular los productores de mariscos, y mejore la accesibilidad en toda la región. Según la autoridad de carreteras de Noruega, se espera que hasta 13.000 vehículos al día utilicen el túnel para 2053. Es el primer proyecto importante dentro del programa gratuito de ferry de Noruega para la autopista E39».

El reto de crear este túnel es enorme y puede cambiarlo todo: «Este método, aunque desafiante, es uno que Noruega ha refinado a través de décadas de experiencia en la construcción de túneles. El país ya tiene alrededor de 40 túneles de carreteras submarinas, lo que le da una experiencia líder mundial en este nicho de campo. El gerente del proyecto, Oddvar Kaarmo, de la Administración Noruega de Carreteras Públicas, explicó el enfoque: «Estás viajando a través de roca sólida… nuestras regulaciones exigen 50 metros de roca entre el túnel y el mar de arriba. Eso nos da durabilidad y resistencia bajo la presión del agua».