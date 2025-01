Hallazgo histórico para la ciencia: resuelven el enigma perdido de la evolución

Resuelven un misterioso enigma, la evolución no será la misma o se explicará igual con este hallazgo histórico. Saber de dónde venimos es algo que todos necesitamos tener en cuenta y seguro que nos deberá sacar de más de un apuro, reconocer lo que tenemos por delante en estos días que nos están esperando. El futuro bebe directamente de un pasado que puede cambiar por momentos. Sobre todo, si tenemos en cuenta los últimos descubrimientos, un hallazgo que puede modificar incluso la línea del tiempo que se considera aceptable.

La ciencia no es exacta, sino todo lo contrario, se centra en una serie de elementos que pueden ser los que marcarán un antes y un después, de la mano de unas peculiaridades que debemos tener en cuenta. Una opción que ha acabado siendo la que nos acompaña en estos momentos que tenemos por delante y que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. El ser humano o más bien los primeros homínidos, empezaron su salida de África expandiéndose por todo el planeta con algunas peculiaridades que han creado a las personas que vemos por la calle. El genoma humano podría cambiar por completo gracias a este descubrimiento.

La ciencia realiza un hallazgo histórico

Un nuevo hallazgo histórico ha llegado para cambiarlo todo, por lo que debemos empezar a prepararnos para explicar una evolución humana que puede ser determinante. Se conoce esa evolución que empieza en África. Las primeras poblaciones de homínidos empezaron a dar muestras de cambios.

La manera de comunicarse, la representación simbólica y su propio cuerpo, fue cambiando con el paso del tiempo. Ganando cada vez más similitudes con los seres humanos actuales. La ciencia parte de la actualidad para adentrarse en el pasado, es decir, conoce el producto ya hecho, dispone del ADN actual que puede ser la cadena que nos ayudé a llegar al pasado.

De estos primeros años fuera de África, de esa evolución que llevó al ser humano a cambiar por completo con el paso del tiempo. Han pasado miles de años en los que las creencias o las teorías han ido cambiando por momentos. Lo que tenemos hoy en día nada tiene que ver con lo que tendríamos hace unos años.

Este último descubrimiento pone al ser humano en una posición distinta. Lo que se creía puede ser falso, o al menos eso es lo que piensan estos investigadores.

Resuelven el enigma perdido de la evolución

Una sola línea de homínidos acabó llegando hasta la situación actual y lo hizo pasando por encima de otras, como los Neandertales. Unos homínidos que se sabe que habitaban Europa, pero acabaron desapareciendo por completo de la faz de la Tierra. Hasta ahora no se sabía que había pasado con ellos, pero parece que las nuevas teorías nos indican que hubo un destacado cambio.

Un artículo publicado en la revista Nature nos dice que: «Los humanos modernos llegaron a Europa hace más de 45.000 años, superponiéndose al menos 5.000 años con los neandertales 1–4 . Los datos genómicos limitados de estos primeros humanos modernos han demostrado que al menos dos grupos genéticamente distintos habitaron Europa, representados por Zlatý kůň, Chequia 3 y Bacho Kiro, Bulgaria 2 . Aquí profundizamos nuestra comprensión de los primeros humanos modernos analizando un genoma de alta cobertura y cinco genomas de baja cobertura de restos de ~45.000 años de antigüedad de Ilsenhöhle en Ranis, Alemania 4 , y otro genoma de alta cobertura de Zlatý kůň. Mostramos que las relaciones familiares distantes vinculan a los individuos de Ranis y Zlatý kůň y que fueron parte de la misma población pequeña y aislada que representa la división más profunda conocida del linaje fuera de África. Los genomas de Ranis albergan segmentos neandertales que se originan a partir de un único evento de mezcla compartido con todos los no africanos que datamos de hace unos 45.000 a 49.000 años. Esto implica que los antepasados ​​de todos los no africanos secuenciados hasta la fecha residían en una población común en ese momento y sugiere además que los restos humanos modernos de más de 50.000 años de antigüedad provenientes de fuera de África representan diferentes poblaciones no africanas».

Por lo que, esa salida de África que se conoce como inicio de la evolución, quizás no se produjo de esta manera. De hecho, muchos piensan ya que no es cierta, sino que el ser humano como tal tiene varios puntos de origen que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Los expertos parece que se ponen de acuerdo o empiezan a investigar de otra forma esa llegada hasta la situación actual en la que los primeros homínidos parece que lo hicieron de una forma diferente a la que se tenía como fija.