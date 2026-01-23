Esto es lo que dice la ciencia sobre la frase de madre «tómate el zumo rápido, que se le van las vitaminas»

Todos hemos escuchado a nuestra madre decir en alguna ocasión «tómate el zumo rápido, que se le van las vitaminas». Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación según la ciencia? En primer lugar, cabe señalar que no todas las vitaminas reaccionan de la misma manera a la luz, el calor o el contacto con el aire. En el zumo de naranja, la vitamina C es un antioxidante muy reactivo y, por ende, tiende a degradarse al exponerse a la luz y el oxígeno, un proceso como oxidación. Teniendo esto en cuenta, las madres sí tienen parte de razón, ya que el zumo recién exprimido tiene un contenido ligeramente superior de vitamina C.

Sin embargo, la pérdida de vitaminas no es inmediata. según diversos científicos, si se guarda el zumo en un recipiente cerrado dentro de la nevera, la mayoría de los nutrientes se conservan durante uno o, como máximo, dos días. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que desaparecen nada más poner el vaso en la mesa. Lo que sí puede suceder es que pierda frescura y el sabor cambie un poco a medida que pasa el tiempo.

¿Al zumo se le van las vitaminas?

Es habitual escuchar que el zumo de naranja tiene que beberse justo después de exprimido porque «pierde las vitaminas». Sin embargo, no es cierto que las vitaminas desaparezcan del zumo; al menos no tan rápido. En un estudio realizado en 1998 en la Universidad de Módena (Italia), los investigadores exprimieron un kilo de naranjas y midieron su contenido en vitamina C inmediatamente, y a las tres, seis y doce horas. No encontraron diferencias. Es decir, 12 horas después de exprimido, el zumo de naranja contenía la misma concentración de vitamina C.

«Otra cosa distinta son los zumos de naranja comerciales. Si han recibido tratamientos térmicos para su conservación, como es la pasteurización, o para su concentración, para preparar zumos reconstituidos, pueden haber perdido parte de su contenido inicial en vitamina C. En un estudio realizado en Universidad del Estado de Arizona (EEUU), se encontró que los zumos de naranja pasterizados contenían alrededor de un 25% menos de vitamina C. Eso sí, una vez abiertos, la degradación de la vitamina era similar a otros zumos de naranja, aproximadamente un 2% cada día cuando se conservan a 4ºC», explica Javier Sánchez Perona, icenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad del País Vasco y doctor en Química por la Universidad de Sevilla.

Proliferación bacteriana

La vitamina C permanece en el compuesto hasta que se oxida en contacto con el aire, dando lugar a ácido dehidroascórbico. Sin embargo, al medir la concentración de ácido ascórbico de un zumo de naranja natural a temperatura ambiente, esta no disminuye hasta 12 horas después de ser exprimido. Ahora bien, aunque suceda esto, el organismo puede convertir esta vitamina oxidada en vitamina C de nuevo. Sólo existe una manera en la que un zumo puede perder su vitamina C: someterlo a temperaturas de al menos 100 grados, las cuales descomponen irreversiblemente esta molécula.

Sin embargo, lo que sí le puede ocurrir al zumo cuando lo dejamos a temperatura ambiente durante demasiado tiempo a temperatura ambiente es que proliferen bacterias y otros microorganismos que se encuentran de en el ambiente o que ya estaban presentes en el propio zumo, aumentando el riesgo de intoxicación alimentaria.

La explicación de una bióloga

#ZumoDeNaranja #MitosDeLaNutrición #Salud #Nutridatos ♬ sonido original – unacordobessa @unacordobessa ¿Hay que beber el zumo de naranja rápido porque “se le van las vitaminas”? 🍊⚡ Te cuento la verdad: la vitamina C del zumo se mantiene hasta 12 horas casi intacta. Sí, incluso al día siguiente sigue igual que recién exprimido. 🧪✨ La naranja es rica en vitamina C, ayuda a formar colágeno, cicatrizar heridas y refuerza el sistema inmunitario. Pero no necesitas correr para beberlo. Así que… mamá, lo siento, el zumo NO pierde propiedades tan rápido 😅 👉 Mándale este video a tu madre 👉 ¿Tú también habías escuchado este mito? #VitaminaC

«Bébete el zumo rápido que si no se le va la vitamina. ¿Es esto cierto o no? Mi nombre es Carolina, soy bióloga y te lo voy a contar. Seguro que alguna vez tu madre te ha dicho que te des prisa en beberte el zumo de naranja, que si no se le van las propiedades. Esta fruta es súper rica en vitamina C, lo que nos ayuda a formar colágeno, cicatrizar heridas e incluso fortalece el sistema inmunitario, previniendo resfriados. Pero, ¿de verdad necesito beberme el zumo a la velocidad de la luz para conseguir todos esos beneficios?

Estudios han demostrado que los componentes de esta bebida se mantienen intactos hasta 12 horas. Vamos, que te podrías tomar el zumo al día siguiente y seguiría siendo exactamente igual que recién exprimido. Así que, siento llevarle la contraria a tu madre, pero te puedes beber el zumo tranquilamente».