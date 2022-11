¿Eran venenosas las sandías en la antigüedad?

La sandía es una fruta muy popular por su sabor y ser refrescante por su la gran cantidad de agua que contiene. Existen algunos mitos en distintas partes del mundo sobre la sandía que ya han sido desmentidos, como que es perjudicial si se come en la noche, no se debe mezclar con vino o que no se deben comer las semillas. Todo lo anterior es falso, sin embargo, hay una creencia que puede ser verdad, que la sandía era tóxica hace miles de años. A continuación, analizamos los datos existentes sobre esta cuestión.

Semillas antiguas

La arqueobotánica Philippa Ryan hizo un descubrimiento en el desierto del Sahara, al sur de Libia. Encontró antiguas semillas que impulsaron algunos estudios sobre plantas y frutos antiguos. Estas eran semillas de sandía con 6,000 años de antigüedad.

Fue el Jardín Botánico de Londres, Kew Gardens quien realizó los estudios liderados por el colombiano Óscar Pérez Escobar, experto en analizar ADN de plantas antiguas. De estas muestras se logró decodificar cerca del 30% de su código genético. Así se dieron cuenta de que estaban relacionadas con la sandía.

Pero también se notó que, a pesar de esta relación, definitivamente era una sandía muy diferente a la que se conoce actualmente. Entre otras cosas, porque al parecer esta sandía tenía pulpa blanca y sabor amargo, además de que podría ser tóxica.

Dicen los científicos que esta sandía pudo tener altas cantidades de cucurbitacina. Esta es una sustancia que desarrollan plantas para protegerse de ser consumidas y es la que le daba el sabor amargo. Pero también y consumida en ciertas cantidades, genera una intoxicación que puede ser mortal.

Domesticación de la especie

De hecho, en la actualidad todavía hay sandías y otras frutas silvestres con cucurbitacina que pueden ser tóxicas. Se cree que aquella sandía y la que se consume actualmente tienen un ancestro en común aún desconocido, pero que no descienden una de la otra.

De esta forma, la razón que tenían los antiguos pobladores de Libia para cultivar sandía no era consumir su pulpa. Los hallazgos sugieren que lo que gustaban consumir era la semilla porque no contenían cucurbitacina. Esta conclusión se fortalece con lo que aparentemente son marcas de dientes en las semillas encontradas.

Se cree que es un hallazgo importante en el estudio del origen y domesticación de especies de plantas. Se teoriza que el ser humano influyó en las sandías como en muchas otras especies hoy domesticadas. Seleccionaron los frutos dulces y los cultivaron hasta volverlos la especie común de las sandías.

Ya sabes sobre las sandías venenosas de la antigüedad. ¿Qué otros frutos con potencial tóxico conoces?