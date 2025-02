Descubrimiento histórico: científicos miden el neutrino cósmico con más energía de la historia

Un equipo de científicos internacional ha publicado este jueves un estudio en el que relatan como en el fondo del mar Mediterráneo lograron captar la señal del neutrino cósmico con más energía hasta el momento. Según han declarado estos investigadores, la partícula procede de «más allá de la Vía Láctea», aunque su origen preciso aún está por determinar.

«Hemos detectado, con diferencia, el neutrino más energético jamás observado», señala Paschal Coyle, del Centro de Física de Partículas de Marsella (CPPM) y coautor del descubrimiento. «Su energía es tal, que se encuentra en un rango completamente inexplorado, 30 veces por encima de cualquier observación anterior. Acabamos de abrir una ventana completamente nueva al universo» ha añadido.

De momento han identificado 12 blázares potenciales (núcleos brillantes de galaxias activas) que son compatibles con la dirección estimada desde la que viajó el neutrino, pero ninguno puede identificarse claramente como la fuente astrofísica del neutrino.

