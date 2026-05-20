Citrato de sodio qué es usos alimentarios y características

Citrato de sodio qué es, propiedades y usos en alimentación, medicina y productos industriales.
Entre los aditivos de muchas etiquetas de alimentos nos podemos encontrar el citrato de sodio, bien sea con su denominación E331 o con otras. Es una reacción bastante habitual. También bastante injusta, si se mira con un poco más de contexto.
Porque el citrato de sodio no es precisamente un compuesto misterioso salido de un laboratorio futurista. Tiene una química bastante conocida, lleva décadas utilizándose y, de hecho, cumple funciones muy concretas que en alimentación resultan bastante útiles.
Si alguna vez has comido queso fundido que mantiene una textura uniforme, una bebida ácida con sabor estable o ciertos productos procesados que no se degradan tan rápido como cabría esperar, es bastante probable que el citrato de sodio haya tenido algo que ver.
¿En qué consiste?
Sería la sal sódica del ácido cítrico, similar al que se encuentra en un limón u otras frutas cítricas. Eso no significa que el citrato de sodio comercial salga directamente de exprimir cítricos y poco más, claro. La producción industrial sigue procesos químicos controlados. Pero su origen químico ayuda a entender bastante bien su comportamiento.
Su fórmula puede variar según el tipo específico, aunque el más común en alimentación es el trisodio citrato, cuya fórmula química es Na₃C₆H₅O₇.
Visualmente no tiene demasiado misterio. Suele presentarse como un polvo blanco cristalino, sin olor destacable y con muy buena solubilidad en agua.
Por qué se usa tanto en alimentación
Hay ingredientes cuya función es evidente. Azúcar para endulzar, sal para sazonar. Con el citrato de sodio la cosa es menos visible.
No suele estar para aportar sabor principal, aunque puede influir ligeramente en el perfil gustativo. Su trabajo real ocurre “entre bastidores”, por decirlo de alguna manera.
Una de sus funciones más importantes es regular la acidez. El pH de un alimento afecta sabor, estabilidad, conservación, comportamiento microbiológico y textura. No es un detalle técnico menor. Cambiar ligeramente el equilibrio ácido puede transformar por completo cómo responde un producto. El citrato de sodio ayuda a mantener ese equilibrio.
También actúa como agente tampón, es decir, ayuda a evitar cambios bruscos en la acidez cuando el producto pasa por distintos procesos o interacciona con otros ingredientes.
El famoso E331: qué significa realmente
Aquí suele haber bastante confusión. Cuando alguien ve “E331” en una etiqueta, a veces interpreta automáticamente que se trata de algo artificial o potencialmente problemático. Esa asociación simplifica demasiado las cosas.
E331 es simplemente la denominación regulatoria para distintos citratos de sodio autorizados como aditivos alimentarios. Su uso está regulado y depende de cantidades, categorías de producto y normativa aplicable en cada mercado.
Su papel en quesos fundidos: probablemente una de sus aplicaciones más conocidas
Si hay un ámbito donde el citrato de sodio tiene un protagonismo claro, es en ciertos productos lácteos procesados. Especialmente quesos fundidos.
Aquí ocurre algo interesante. El queso natural tiene proteínas, grasas, agua y minerales interactuando de una forma bastante concreta. Cuando intentas fundir determinados quesos sin control, el resultado puede ser irregular: separación de grasa, grumos, textura inconsistente.
El citrato de sodio ayuda a modificar ese comportamiento. Actúa sobre las proteínas lácteas, especialmente la caseína, facilitando una emulsión más estable entre grasa y agua. Traducido a lenguaje cotidiano: ayuda a que el queso funda de forma más homogénea y cremosa.
Bebidas y refrescos: control químico sin protagonismo visible
Otro uso bastante común está en bebidas. No suele ser el ingrediente del que se habla en publicidad. Ni falta que hace. Su papel es técnico. Puede utilizarse para ajustar acidez, estabilizar formulaciones y ayudar a mantener ciertas características organolépticas.
En bebidas carbonatadas, isotónicas o algunas formulaciones funcionales, controlar la química interna del producto no es opcional. Un pequeño desajuste puede alterar sabor, estabilidad o conservación.
Conservación alimentaria: una ayuda discreta pero útil
Aunque no sea el conservante más famoso, el citrato de sodio también participa en estrategias de conservación. No siempre actúa como conservante directo clásico.
A veces su papel es más indirecto.
Controlando acidez y modificando ciertas condiciones químicas puede dificultar entornos favorables para determinados microorganismos o mejorar el rendimiento de otros sistemas conservantes presentes.
En productos cárnicos también tiene recorrido
Embutidos, carnes procesadas y algunas formulaciones industriales pueden incorporar citrato de sodio. Aquí las funciones cambian un poco según el producto.
Puede ayudar con estabilidad, retención de agua, control del pH y mejora de ciertas características tecnológicas durante procesado.
No siempre es imprescindible, pero resulta útil. Especialmente cuando se busca consistencia entre lotes, algo fundamental a escala industrial.
Características químicas que explican su éxito
Parte de su utilidad viene de propiedades bastante concretas. Por ejemplo, su alta solubilidad en agua.
Parece una obviedad menor, pero no lo es. Un compuesto que se integra fácilmente en formulaciones líquidas simplifica bastante los procesos industriales.
¿Tiene sabor?
Sí, aunque no suele utilizarse como ingrediente principal para aportar perfil gustativo. Puede aportar una nota ligeramente salina o ácida dependiendo de concentración y formulación.
En ciertos productos esto se integra de forma natural.
En otros simplemente cumple función técnica y pasa desapercibido. Que probablemente sea justo lo que se busca.
¿Es seguro consumir citrato de sodio?
El citrato de sodio cuenta con evaluaciones regulatorias y uso establecido desde hace tiempo. Eso no significa que cualquier sustancia sea inocua en cualquier cantidad imaginable. Esa lógica nunca funciona bien en química ni nutrición.
Pero en las cantidades permitidas para uso alimentario, su perfil de seguridad está ampliamente conocido.
También se utiliza fuera del sector alimentario, incluyendo aplicaciones farmacéuticas y médicas.
