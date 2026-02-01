Los científicos se quedan sin palabras: el único lugar de la Tierra donde ‘nieva negro’

En el planeta Tierra hay fenómenos realmente impactantes, y uno de los que más llama la atención es la nieve negra que cae en la cuenca de Kuznetsk, en el sudoeste de Siberia, una de las regiones carboníferas más grandes del mundo. Para los vecinos de la zona, observar que nieva negro no es ninguna novedad, ya que se forma parte de una realidad cotidiana marcada por la contaminación, en la que la sensación de vivir en un entorno hostil es persistente. Sin lugar a dudas, este fenómeno es uno de los ejemplos más extremos de las consecuencias de la industria extractiva para el medio ambiente.

Kuznetsk es una cuenca fluvial que alberga uno de los mayores yacimientos de carbón del mundo, convirtiéndose en un enclave estratégico para la economía rusa. En esta región viven casi tres millones de personas, y para la mayoría de ellas, la minería y las industrias asociadas al carbón representan la única fuente de ingresos. Desde hace décadas, el carbón ha sido sinónimo de riqueza, pero también de una degradación progresiva que afecta tanto al medio ambiente como a la salud de sus habitantes.

¿Por qué nieva negro en esta región de Siberia?

En primer lugar, cabe destacar que la nieve negra no es un fenómeno meteorológico en sí mismo, sino la consecuencia directa de la contaminación atmosférica a raíz de la extracción del carbón. Según denuncian varias organizaciones ecologistas, el problema se debe al mantenimiento inadecuado de varias fábricas, las cuales liberan grandes cantidades de polvo de carbón y otras sustancias tóxicas. En condiciones normales, la mayor parte de este material queda suspendido en la atmósfera y pasa completamente desapercibido. Sin embargo, durante los meses de invierno, cuando llegan las nevadas, los copos actúan como una especie de «esponja», atrapando el polvo. El resultado es una nueva que, cuando llega al suelo, se ve de color negro.

«Durante el invierno es más difícil encontrar nieve blanca que negra», explicaba un residente de la zona a The Guardian. «Hay polvo de carbón en el aire todo el tiempo. Cuando nieva, simplemente se hace visible. El resto del año no lo vemos, pero sigue ahí». Para los habitantes de Kuznetsk, éste es un problema estructural con el que llevan conviviendo años, y cuya solución no parece estar cerca. Las organizaciones medioambientales denuncian que muchas empresas no cumplen la normativa de control de emisiones, y las autoridades locales, en lugar de preocuparse por ello, simplemente miran para otro lado.

Un cóctel tóxico para la salud

Aunque a nivel visual la nieve negra puede resultar muy llamativa, en realidad es extremadamente peligrosa para la salud por lo que contiene. El polvo de carbón arrastra una mezcla de metales pesados, como mercurio y arsénico, y partículas finales, la cual puede penetrar tanto en el torrente sanguíneo como en los pulmones.

«Del 70 a 80 % de la minería en Kuznetsk se realiza a cielo abierto. Los peligros de la minería subterránea son bien conocidos e incluyen condiciones de trabajo peligrosas para los mineros y enfermedades profesionales, tales como enfermedades respiratorias. Pero los métodos a cielo abierto conllevan sus propios peligros: amenazan la salud de quienes viven cerca, así como el ambiente circundante, con la contaminación del aire, el agua, el suelo y el ruido. Esto se agrava si no se utiliza la tecnología de prevención de la contaminación o si no se llevan a cabo programas de restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. La minería del carbón arrasó bosques, ennegreció los ríos, contaminó el aire con polvo y creó montículos de desechos. Sus habitantes dicen que la región se ha convertido en un paisaje lunar del que muchos están desesperados por escapar.

El promedio de vida de la población es entre 3 y 4 años más corto que el promedio en Rusia. La tasa de tuberculosis es 1,7 veces superior a la media de Rusia. La tasa de trastorno mental infantil es 1,8 veces mayor, y la deficiencia mental infantil es 2,4 veces mayor en la región que el promedio en Rusia. Asimismo, la incidencia de 15 tipos de cáncer está por encima del promedio de Rusia», explica Green Peace.

La contaminación no distingue entre estaciones. Aunque durante el invierno la nieve negra se convierte en el fenómeno más evidente, los habitantes de la región respiran aire contaminado todo el año. En primavera y verano, el polvo se deposita sobre ríos, cultivos y viviendas, agravando el impacto ambiental.

El fenómeno de la nieve negra ha generado preocupación más allá de las fronteras rusas. Desde el Reino Unido, algunos ya han planteado la posibilidad de boicotear el carbón procedente de Kuznetsk hasta que se cumpla la normativa ambiental y se garantice la protección de la población local y del entorno. Estas advertencias ponen de relieve un debate más amplio sobre el verdadero coste de la energía barata basada en combustibles fósiles.