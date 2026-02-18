Los científicos no se lo creen: confirman que los hombres pierden el cromosoma Y según envejecen

A veces la ciencia se topa con algo que parece menor, casi una anécdota, y al final es algo que cambia por completo conceptos que parecía que ya se sabían o que estudiados previamente, parecía que no iban a cambiar. Eso es lo que está pasando con el cromosoma Y, que es el fragmento que diferencia a los hombres y que, por lo visto, empieza a desaparecer de algunas células según avanza la edad. Durante mucho tiempo nadie le dio demasiada importancia. Si apenas tiene genes, pensaban, no puede suponer gran cosa. Pero la investigación reciente está obligando a matizar esa idea.

Lo que se está viendo es que esta pérdida es mucho más habitual de lo que se imaginaba. En hombres de 60 años, aparece ya en torno al 40 por ciento, y en los de 90 años llega al 57 por ciento. No se nota físicamente, no duele y no se nota con síntomas en concreto, pero ocurre. Y además, el tabaco y ciertos tóxicos parecen acelerar el proceso. El resultado es un cuerpo compuesto por una mezcla de células con Y y células sin él, algo que hace unos años ni siquiera se podía medir con claridad. El giro importante ha llegado a raíz del estudio que apareció la revista Science, y que ha logrado demostrar como encajaban piezas que nadie terminaba de unir. Los autores vieron que, cuando ese cromosoma desaparece en ciertas células, el sistema inmune empieza a comportarse de otra forma y algunos órganos muestran señales de fibrosis antes de lo esperado. También apuntan a que varios problemas asociados a la edad se vuelven más probables en estos hombres. Así que aquello que siempre se había considerado un cromosoma menor, casi anecdótico, empieza a verse con otros ojos.

Confirman que los hombres pierden el cromosoma Y según envejecen

La pérdida del cromosoma Y ocurre de manera irregular. Algunas células lo conservan y otras no. Esta mezcla se va ampliando con el tiempo porque las células sin Y pueden dividirse un poco más rápido. Eso hace que ganen terreno, como si fueran imponiéndose poco a poco.

Durante décadas se creyó que esto no afectaba a nada importante. El razonamiento era simple: si el cromosoma Y tiene pocos genes, ¿qué más da que desaparezca en algunos tejidos? Sin embargo, la genética se ha ido volviendo más precisa y ahora sabemos que esos pocos genes cumplen tareas más delicadas de lo que parecía. Algunos ayudan a regular la actividad de otros genes, otros contribuyen al control del crecimiento celular y varios funcionan como supresores de tumores, una pieza clave para mantener el equilibrio en las células. Por eso la pérdida del cromosoma Y no es un simple fallo. Es un cambio que altera cómo se comportan ciertas células, sobre todo las relacionadas con el sistema inmune y la regeneración de tejidos.

Las enfermedades donde se está viendo su impacto

Cuando se empieza a revisar estudio tras estudio, aparece un patrón que, al principio, desconcierta un poco. En cardiología, por ejemplo, los especialistas llevan tiempo comentando que muchos hombres que pierden un porcentaje alto del cromosoma Y acaban teniendo más complicaciones. No es sólo que aparezcan más infartos, es que la recuperación suele ser peor y el corazón responde de forma distinta. Y en los análisis renales pasa algo parecido ya que en los tejidos dañados es bastante habitual encontrar una pérdida de Y mayor de lo normal, lo que hace sospechar que ahí hay algo más que una coincidencia.

En neurología también ha habido sorpresa. Se detecta la pérdida del cromosoma Y en hombres con Alzheimer con una frecuencia que multiplica por diez la de quienes no padecen la enfermedad. No significa que el cromosoma sea el culpable directo, pero sí llama la atención que la diferencia sea tan marcada. Con varios cánceres ocurre algo similar; cuanto menos cromosoma Y encuentran los investigadores en sangre o en células tumorales, más agresivo tiende a ser el proceso. No en todos los casos, pero el patrón está ahí y se repite demasiado como para ignorarlo.

Y luego está lo que se vio durante la COVID. Al revisar los datos, los equipos médicos observaron que muchos hombres que llegaban a los hospitales en peor estado tenían, precisamente, una pérdida más elevada del cromosoma Y. Aquello abrió un debate que todavía continúa, porque podría ayudar a explicar por qué la mortalidad masculina fue más alta en algunos momentos de la pandemia.

¿Es la causa o solo un síntoma?

Aquí está la gran pregunta. Puede que la pérdida del cromosoma Y aumente el riesgo de enfermedad. O puede que la enfermedad favorezca su pérdida. O que ambas cosas respondan a un tercer elemento que aún no está claro. Los análisis genéticos sugieren que hay un 33 % de predisposición hereditaria en este fenómeno, con más de 150 genes implicados en la regulación del ciclo celular.

Aun así, algunos experimentos aportan pistas potentes. En un estudio con ratones, se les trasplantaron células sanguíneas sin cromosoma Y. Con el paso del tiempo, estos animales desarrollaron más fibrosis, peor función cardiaca y signos de envejecimiento acelerado. No era un problema previo, lo provocó directamente la ausencia del cromosoma Y. Esto refuerza la idea de que no estamos ante un detalle sin importancia, sino ante un proceso biológico que podría tener un papel en la forma en la que envejecen los hombres.