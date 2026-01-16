Los científicos no dan crédito: así es el cerdo invasor que amenaza los ecosistemas

Las autoridades de Estados Unidos se muestran especialmente preocupadas por la invasión de «supercerdos» provenientes de Canadá. Este híbrido entre jabalíes salvajes y cerdos domésticos, conocido por su resistencia al frío, tamaño imponente e impresionante capacidad de reproducción, está causando estragos ecológicos y económicos. Según CBS News, es «uno de los animales más destructivos de América del Norte».

El origen de los «supercerdos» se remonta a la década de 1980, cuando se introdujeron los jabalíes en Canadá con fines de producción de carne y como animales de caza, según información de Economic Times. Posteriormente, fueron cruzados con cerdos domésticos, dando como resultado una especie híbrida que puede alcanzar los 300 kilos de peso y es «increíblemente inteligente, muy escurridiza y difícil de localizar».

La invasión de los ‘supercerdos’

Los agricultores canadienses ya están sufriendo el impacto devastador de los supercerdos: daños en los cultos, amenazas a otras especies y transmisión de enfermedades. Estos animales se pueden alimentar prácticamente de cualquier cosa, y «destrozan las tierras y se reproducen más rápido de lo que se les puede cazar». Ésta es una de las principales razones por las que, hasta la fecha, ha sido prácticamente imposible frenar su expansión en Canadá.

Como no tienen depredadores naturales, «causan daños en los cultivos, destruyen los entornos naturales, ingresan a las ciudades, destruyen la calidad del agua y pueden propagar enfermedades a los humanos, el ganado, las mascotas y la vida silvestre nativa. Estos cerdos son fácilmente los peores mamíferos grandes invasivos del planeta», señaló el Dr. Ryan Brook, profesor asistente en el departamento de ciencia animal y avícola de la Universidad de Saskatchewan en Canadá.

En Estados Unidos, según datos de la USDA (Departamento de Agricultura), los cerdos salvajes ya provocan daños de aproximadamente 2.500 millones de dólares anuales en los cultivos de ese país. Esta situación se podría agravar si los supercerdos llegan a estados como Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Montana. «Es imposible que no crucen la frontera, es cuestión de tiempo» indicó Brook.

Y añade: «si no se erradican rápidamente estos cerdos, se producirá una devastación para el medio ambiente. Son muy escurridizos, y también cuando hay alguna presión sobre ellos, especialmente si la gente comienza a cazarlos, se vuelven casi completamente nocturnos y se vuelven muy escurridizos: se esconden en la densa cubierta forestal, desaparecen en los humedales y pueden ser muy difíciles de localizar».

Características

El primer registro de cerdos en EE. UU. data de 1539, cuando Hernando de Soto desembarcó en Florida con 13 cerdos, y la población creció hasta 700 ejemplares en cuatro años, expandiéndose por el sureste del país. En Canadá, la población de cerdos salvajes se ha disparado en los últimos años, extendiéndose por un millón de kilómetros cuadrados, principalmente en Alberta, Manitoba y Saskatchewan

Los supercerdos invasores son una especie híbrida resultante del cruce entre jabalíes salvajes y cerdos domésticos que se creó en la década de 1980 en Canadá. Sin embargo, el mercado de carne de jabalí colapsó en los años 2000, y muchos de estos animales fueron liberados. Los granjeros creían que desaparecerían, pero, en lugar de eso, se multiplicaron rápidamente.

Estos animales pueden soportar temperaturas bajo cero extremadamente bajas gracias a su espeso pelaje y a su habilidad para construir refugios subterráneos en la nieve, usando sus colmillos para cavar túneles de hasta dos metros de profundidad. En lo que respecta a su comportamiento, son animales muy inteligentes y observadores.

Con el fin de controlarlos, se han utilizado diferentes métodos, incluyendo trampas grandes, veneno y el «cerdo Judas», un ejemplar con GPS que guía a los investigadores hacia el resto de la manada. Sin embargo, Brook afirma que estos esfuerzos solo gestionan los daños, ya que la población está demasiado extendida. «Hasta 2010 o 2012 había una oportunidad de eliminarlos, pero ahora han llegado para quedarse».

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

En España, el «Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras» incluye todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define las especies exóticas invasoras como aquellas que se establecen en un hábitat natural o seminatural y actúan como agentes de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa.

Las especies invasoras alteran los ecosistemas, desplazando a las especies autóctonas por competencia, depredación, enfermedades o hibridación genética. Algunas especies, como el mosquito tigre, suponen riesgos directos para la salud humana, mientras que otras afectan al ganado o la fauna. La prevención es clave, apoyada por legislación como el Real Decreto 630/2013 y la Ley 42/2007, así como la colaboración ciudadana en detección temprana y gestión responsable de mascotas, plantas y equipos.