Científicos desarrollan un nuevo tipo de vacuna que podría combatir enfermedades emergentes

Un grupo de investigadores de la Universidad de California desarrolló una innovadora estrategia de vacunación basada en ARN que promete revolucionar la protección contra los virus. Este avance se dio a conocer en un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Esta nueva vacuna es potencialmente universal, es decir, efectiva contra cualquier variante de un virus. También es segura incluso para bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Según Rong Hai, uno de los miembros del equipo investigador, podría ser la tan buscada “vacuna universal”.

Una novedad en la vacunación

Las vacunas tradicionales se diseñan para virus específicos basándose en las predicciones de las cepas circulantes. En cambio, estas nuevas vacunas genéticas se enfocan en enseñar al cuerpo a producir proteínas de ARN de señalización. Estas proteínas son clave para detener la propagación viral sin necesidad de identificar y combatir cada variante específica.

Las vacunas convencionales utilizan versiones modificadas del virus para desencadenar una respuesta inmunitaria determinada. Esto es, la producción de anticuerpos específicos. En cambio, las vacunas genéticas utilizan pequeñas proteínas de ARN para instruir al cuerpo sobre cómo detener la replicación viral, sin depender de la respuesta habitual de anticuerpos.

Esta innovación podría simplificar la fabricación de vacunas, haciendo posible una respuesta más rápida y eficaz ante brotes virales. Así mismo, tendría el potencial para reducir la necesidad de reformular vacunas anualmente para adaptarse a nuevas variantes.

Esta nueva estrategia apunta a una parte común del genoma viral. De este modo, se eliminaría la necesidad de aplicar vacunas múltiples para las enfermedades infecciosas comunes.

Excelentes perspectivas

Según los investigadores, las nuevas vacunas apuntan al genoma completo del virus con miles de ARN pequeños. Esto dificulta que el virus mute para evadir la protección ofrecida. Esta estrategia podría revolucionar la respuesta ante virus como el SARS, el dengue y COVID-19, garantizando una protección robusta y duradera.

Los estudios con ratones de laboratorio han demostrado que una sola inyección de esta vacuna protege contra dosis letales del virus Nodamura, durante al menos 90 días. Esta eficacia prolongada hace pensar que tiene un potencial considerable para el caso de los humanos.

Los investigadores también señalaron que la posibilidad de que los virus muten para evadir esta estrategia de vacunación es mínima. Esto se debe a que la respuesta de ARN apunta a todo el genoma viral, haciendo muy difícil que los virus escapen.

La Universidad de California en Riverside ha asegurado una patente estadounidense para esta tecnología de vacuna de ARN. Esto allana el camino para su desarrollo y aplicación futura. Este avance será especialmente beneficioso para grupos vulnerables como los recién nacidos y personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Un futuro prometedor

Uno de los aspectos más destacables es que la vacuna podría administrarse en forma de aerosol. Esta alternativa facilitaría su aplicación, especialmente para aquellos que prefieren evitar las inyecciones. La modalidad también puede ser efectiva contra infecciones respiratorias ya que se enfocan directamente a la entrada del virus a través de la nariz.

El éxito inicial en modelos animales impulsó planes para para crear vacunas que abarquen múltiples virus de manera eficiente. Esta flexibilidad abre la puerta a un futuro donde las vacunas sean más adaptables y efectivas contra una variedad de patógenos humanos conocidos. Este enfoque es un paso significativo hacia una vacunación más universal.

Con la tecnología ya patentada y planes futuros para desarrollar vacunas contra otros virus como el dengue y el SARS, los investigadores están optimistas. Piensan que esta estrategia tiene un enorme potencial para transformar la manera en que enfrentamos las enfermedades infecciosas en todo el mundo.

Este enfoque innovador no solo promete cambiar la forma en que se desarrollan las vacunas, sino también fortalecer nuestra capacidad para enfrentar futuras amenazas virales de manera más efectiva y segura. Es una gran esperanza hacia el futuro.

Beneficios

Uno de los principales beneficios de esta nueva tecnología de vacunas es su versatilidad, ya que puede adaptarse rápidamente a diferentes enfermedades emergentes simplemente cambiando los antígenos presentes en las nano partículas. Esto permite una respuesta más ágil y eficiente ante la aparición de nuevas enfermedades, reduciendo el tiempo de desarrollo de una vacuna específica.

Además, esta tecnología de vacunas también ofrece la posibilidad de ser utilizada en vacunas terapéuticas, es decir, aquellas que se administran una vez que la persona ya está infectada con la enfermedad. Esto podría ser especialmente útil en el caso de enfermedades crónicas como el VIH, donde actualmente no se cuenta con una vacuna preventiva efectiva.

Potencial de desarrollo

Si bien esta nueva tecnología de vacunas aún se encuentra en etapas preclínicas, los resultados obtenidos hasta el momento son muy alentadores y sugieren un gran potencial para su aplicación en la prevención y tratamiento de enfermedades emergentes. Sin embargo, aún se necesitan más estudios y pruebas clínicas para determinar su seguridad y eficacia en humanos.

Con el trabajo conjunto de la comunidad científica, las agencias de salud pública y los gobiernos, esta nueva vacuna podría convertirse en una herramienta fundamental para proteger a la población contra las amenazas de enfermedades desconocidas.

