La ciencia lo confirma: el alcohol tiene un efecto desintoxicante inesperado

El alcohol no es tan malo como pensábamos, tiene un afecto desintoxicante inesperado que debemos tener en cuenta. A partir de ahora, deleitarnos con una buena cerveza fresquita al final del día o darnos un homenaje de la mano de un vino nacional, puede ser una manera incluso de cuidarnos. Según confirma, la ciencia tiene efectos importantes sobre uno de los tóxicos que más están presentes en nuestro día a día. Por lo que, al final, puede no ser tan dañino como nos imaginaríamos, sino todo lo contrario, puede incluso ser beneficioso.

Antes de emocionarnos, hay que tener en cuenta, que todo en la vida, es moderación. Depende también de las cantidades de alcohol que consumamos, poder empezar a gestionar mucho mejor determinados elementos que van de la mano. La comida y la bebida van siempre juntos para poder conseguir la salud integral que necesitamos. Tan importante es qué comemos como qué bebemos, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante. La ciencia cada vez sabe más de nutrición y de cómo afectan los alimentos en el cuerpo, pero también las bebidas.

La confirmación de la ciencia sobre el alcohol

La evolución de la ciencia es enorme. En los últimos años, hemos visto como todo ha cambiado. En especial en todo lo que se refiere a nutrición debemos tener en cuenta que nada es fijo. Lo que hace unos años era un ingrediente que se eliminaba de la dieta, hoy en día es uno de los básicos.

Todo va cambiando y generando nuevas teorías que son las que marcarán el cambio que puede acabar siendo el que tengamos que afrontar. Entre los elementos malos, pero también los más restrictivos, está el alcohol. Pese a haber estado con la humanidad desde hace miles de años, es importante conocer en primera persona qué puede hacernos.

Las bebidas de este tipo se recomiendan que se tomen con moderación, ya que estamos ante un tipo de elemento que puede afectar a las personas. Siempre que se beba alcohol es importante no conducir, especialmente en esos días de operación salida o retorno con las carreteras más transitadas.

Pero quizás, ese alcohol que eliminamos de la dieta para adelgazar, siendo un elemento que puede eliminarnos calorías, también nos permite cuidarnos. Lo que ha descubierto este estudio hecho en China, lo cambiará todo.

El alcohol tiene un efecto desintoxicante inesperado

Este efecto desintoxicante inesperado es el que marcará una diferencia importante, de la mano de una serie de detalles que son fundamentales y que quizás nunca hubiéramos imaginado. Estamos ante un tipo de elemento que puede ser el que nos acompañe en este momento. El alcohol podría, no solo, no ser tan malo, sino que nos protegería ante uno de los tóxicos que más presente está en nuestro día a día.

Este estudio del doctor Hongbo Li abre la puerta a incorporar el alcohol como elemento que ayuda a nuestro cuerpo en una misión indispensable. Tal y como nos explica en el resumen de este estudio: «El consumo de alcohol altera la microflora intestinal y daña las barreras de unión intestinal, lo que puede afectar a la biodisponibilidad oral del arsénico (As). En este estudio, los ratones fueron expuestos al arsenato en la dieta (6 μg/g) durante un período de 3 semanas y se agavó diariamente con licor chino (0,05 o 0,10 ml por ratón y día). Después de la ingestión, el 78,0 % y el 72,9 % de la ingesta total de As se absorbió y se excretó a través de la orina cuando se expuso con licor a dosis diarias de 0,05 o 0,10 ml, significativamente mayor que cuando se suministró As solo (44,7 %). La coexposición al alcohol alteró significativamente la microbiota intestinal, pero no alteró significativamente la biotransformación en el tracto o tejido intestinal. Se observó una expresión relativa significativamente menor para los genes que codifican para uniones apretadas en el íleo de ratones coexpuestas al licor, lo que contribuye a una mayor biodisponibilidad atribuible a una mayor absorción de As a través de la vía paracelular intestinal. Sin embargo, como la concentración en el hígado, el riñón y el tejido intestinal de los ratones tratados con licor disminuyó en un 24,4%-42,6 %, 27,5%-38,1% y 28,1%-48,9% en comparación con los ratones de control. Esto probablemente se debió a una mayor tasa de filtración glomerular renal inducida por el alcohol, como se sugiere por una expresión significativamente menor de genes que codifican para las uniones apretadas renales. Además, en ratones con gaves diariamente con 0,05 ml de licor, el nivel sérico de hormona antidiurética fue significativamente más bajo que en los ratones de control (2,83 ± 0,59 frente a 5,40 ± 1,10 pg/mL), lo que sugiere la función diurética del consumo de alcohol, lo que puede facilitar la eliminación de As a través de la orina. Estos resultados destacan que el consumo de alcohol tiene un impacto significativo en la biodisponibilidad y acumulación de As».