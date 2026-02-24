¿Y si las piezas del puzle de nuestra existencia se fabricaron en el vacío del espacio mucho antes de que la Tierra existiera? La comunidad científica internacional ha recibido con asombro el hallazgo de la molécula orgánica con azufre más grande jamás identificada fuera de nuestro sistema solar. Este descubrimiento, localizado cerca del centro de la Vía Láctea, supone el «eslabón perdido» que conecta la química simple del espacio con los complejos bloques biológicos que dieron origen a la vida en nuestro planeta.

El hallazgo no solo desafía lo que sabíamos sobre la resistencia de la materia, sino que sugiere que la «semilla» de la vida podría ser común en todo el universo.

El «eslabón perdido» tiene 13 átomos y sabor a azufre

Hasta ahora, encontrar moléculas complejas en el espacio interestelar era una tarea casi imposible. El azufre es un elemento vital para los aminoácidos y las proteínas en la Tierra, pero en el espacio parecía jugar al escondite. Investigadores del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre han logrado identificar una estructura colosal de 13 átomos llamada

‘2,5-ciclohexadieno-1-tiona’.

Lo que ha dejado a los científicos en «shock» es el tamaño de esta molécula. Mientras que lo habitual en el espacio es encontrar compuestos de apenas 3 o 4 átomos, esta macromolécula orgánica demuestra que la química espacial es mucho más rica y superresistente de lo que se pensaba.

Según Mitsunori Araki, autor principal del estudio, este hallazgo llena el vacío que existía entre la química básica del vacío estelar y los compuestos avanzados que encontramos en cometas y meteoritos.

Viveros estelares: donde se cocina la vida

La molécula ha sido localizada en una nube molecular a unos 27.000 años luz de nosotros. Estas nubes son auténticos «viveros estelares», fábricas de gas y polvo donde la gravedad termina creando nuevos soles y sistemas planetarios. Al hallar estos ingredientes allí, la ciencia confirma que los planetas no nacen como rocas estériles, sino que ya incorporan desde su origen los materiales necesarios para la vida.

Para este hito, los científicos utilizaron tecnología de vanguardia «made in Spain», comparando las señales detectadas por los radiotelescopios IRAM-30m y el de Yebes (Guadalajara) con pruebas de laboratorio. El resultado es una «historia de detectives» que sitúa al azufre como el gran protagonista de la evolución química del cosmos.

Implicaciones: ¿Estamos solos en el universo?

El impacto de este descubrimiento es profundo. Si los ingredientes biológicamente importantes están en todas partes, incluso en el centro de nuestra galaxia, la probabilidad de que procesos similares estén ocurriendo en otros planetas se dispara. Como señalan los expertos, el azufre permite una química única que va más allá de lo que ofrecen el carbono o el oxígeno.

Estamos cada vez más cerca de encontrar aminoácidos en el espacio profundo, lo que confirmaría que la vida no es un accidente exclusivo de la Tierra, sino una consecuencia natural de la evolución química de la paleoprofundidad universal.