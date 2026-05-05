China desafía la lógica: perfora 10.910 metros bajo tierra el desierto de Taklamakan penetrando 12 capas geológicas logrando el pozo vertical más profundo jamás perforado en Asia

China ha logrado algo nunca antes visto en la exploración del subsuelo, ya que ha conseguido perforar más de 10.910 metros bajo el desierto de Taklamakan, uno de los lugares más extremos del planeta. Es algo extraordinario, ya que es la primera vez que los científicos pueden acceder a capas de la Tierra que nunca antes habían sido exploradas.

El pozo, llamado Shendi Tak 1, es conocido como uno de los más profundos de toda Asia y se ha conseguido perforar entero en el desierto de Taklamakan, una de las zonas más áridas del planeta.

Las condiciones climáticas del lugar, con temperaturas extremas y tormentas de arena frecuentes, han convertido a esta operación en un gran desafío tanto técnico como logístico para los investigadores.

A pesar de las dificultades, el proyecto ha conseguido alcanazar una profundidad de 10.910 metros, atravesando con ello múltiples capas de terreno que nunca antes ha sido posible llegar.

Energía y recursos

Aunque el objetivo del proyecto tiene un fin científico, también responde a intereses energéticos. China busca con estas perforaciones buscar zonas de petróleo, gas y otros recursos energéticos que se encuentran a gran profundidad.

El acceso a capas más internas de la Tierra puede llegar a abrir nuevas oportunidades para el país asiático de extraer nuevos recursos que se encuentran a grandes profundidades.

Desafío tecnológico

Perforar a más de 10 kilómetros bajo tierra implica enfrentarse a unas condiciones extremas tanto de presión como de temperaturas. Para poder lograrlo, se han utilizado unas tecnologías muy avanzadas en perforación capaces de soportar estas condiciones tan hostiles.

Este tipo de innovaciones posicionan a China como uno de los líderes mundiales en ingeniería de subsuelo, ya que son de los que más invierten y apuestan por encontrar nuevos recursos.

Aunque existen perforaciones más profundas a nivel mundial, como el famoso pozo profundo de Kola en Rusia, este destaca por ser el más profundo de Asia y por ser uno de los más complejos al situarse en medio del desierto.