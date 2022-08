Renfe tiene a los pasajeros de la estación de Sants en Barcelona a 30º

Decenas de pasajeros esperando en la estación de Sants en Barcelona antes de acceder a las vías para coger el tren, después de haber pasado el control de seguridad. Todo ello a 30 grados de temperatura, tal y como marca el marcador del termómetro. Así es el vídeo que han grabado los testigos y que deja en evidencia a Renfe, la empresa responsable de esta estación.

Estas imágenes se producen un día después de que haya entrado en vigor el decreto de «ahorro energético» aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una de las medidas que se incluyen es la de limitar en los comercios y espacios públicos el uso del aire acondicionado a 27 grados en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Esto afecta, como es el caso de este vídeo, a estaciones de tren y de autobús, además de edificios y locales de uso administrativo, comercial y de concurrencia pública, como teatros, cines, establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas y aeropuertos.

En esta estación ya se produjo el pasado lunes un auténtico caos debido al robo de unos 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización entre L’Arboç y La Pobla de Montornès, en Tarragona. Esto provocó que ningún tren AVE de Renfe pudiese emprender su viaje entre Madrid y Cataluña. Poco antes del mediodía el tráfico pudo ser restablecido.

Miles de personas abarrotaron las principales estaciones del recorrido. El administrador público de infraestructuras ADIF y RENFE informaron de lo sucedido a través de sus redes. Entre los afectados se encontraba la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, que ha lamentado que «a veces madrugar no sirve de mucho» acompañado del hashtag «resignación» al hablar del sabotaje que se ha producido en las vías en territorio catalán.

No sempre pots fer el previst, avui és un d’aquests dies!! ( L’AVE paralitzat per actes vandàlics).A vegades matinar no serveix de gran cosa! “Paciència que és la mare de la ciència”. #resignació

