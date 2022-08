Sin AVE entre Madrid y Cataluña: el robo de 600 metros de fibra óptica deja a miles de viajeros en tierra

Mañana de auténtico caos en las estaciones de tren de Madrid -Puerta de Atocha-, Calatayud, Zaragoza, Lérida, Tarragona y Barcelona -Sants-. El robo de unos 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización entre L’Arboç y La Pobla de Montornès, en Tarragona, esta madrugada ha impedido que ningún tren AVE de Renfe haya podido emprender su viaje entre Madrid y Cataluña.

Esto hace que, a esta hora, miles de personas abarroten las principales estaciones del recorrido. El administrador público de infraestructuras ADIF y RENFE han informado de lo sucedido a través de sus redes. Entre los afectados se encuentra la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, que ha lamentado que «a veces madrugar no sirve de mucho» acompañado del hashtag «resignación» al hablar del sabotaje que se ha producido en las vías en territorio catalán.

Debido a una incidencia en las instalaciones por actos vandálicos entre las estaciones de Figueres y L’Arboç, los trenes de Alta Velocidad que unen Madrid y Barcelona/Figueres, por el momento, no podrán circular.

No sempre pots fer el previst, avui és un d’aquests dies!! ( L’AVE paralitzat per actes vandàlics).A vegades matinar no serveix de gran cosa! “Paciència que és la mare de la ciència”. #resignació

— Ester Capella Farré (@estercapella) August 8, 2022