Increpan a un periodista de OKDIARIO en la ‘marcha de las antorchas’ al grito de «¡Puta España!»

El periodista Cake Minuesa ha acudido este domingo al Fossar de les Moreses en Barcelona, donde cada año diferentes grupos separatistas se reúnen con motivo de la Diada de Cataluña en la conocida marcha de las antorchas. Los independentistas tratan de monopolizar con este evento la fiesta de la región para su causa y para atacar al resto de España. Minuesa ha sido increpado, insultado al grito de «¡Puta España!» y tuvo que salir escoltado por los Mossos. Una imagen que desmiente la «convivencia y normalidad» de la que presume el Gobierno en Cataluña.

Minuesa ha intentado hablar con varios de los presentes y la respuesta que ha recibido han sido insultos, por lo que la libertad de información no ha podido darse en este caso. La intervención de varios agentes de los Mossos han evitado males mayores. En el vídeo se puede observar cómo los simpatizantes y pacíficos independentistas se transforman en agresivos y violentos. Los allí presentes han optado por increpar al periodista de OKDIARIO de forma autoritaria. «Fuera, fuera» o «¡Puta España!» han sido las proclamas que ha recibido Cake Minuesa. También ha sido reprendido con insultos como «¡Habla en catalán y no me hables en ñordo!».

«¿Esta es la Cataluña que usted quiere?», le ha preguntado Minuesa a algunos de ellos, lo que ha provocado más insultos y reprimendas hacia el reportero que quería hacer su trabajo. «¡Fuera Fascistas de nuestros barrios!», han proclamado los separatistas hasta la intervención de los Mossos para evitar más altercados.

«Pactar no es el camino»

La ANC, entidad organizadora de la concentración separatista de la Diada de Cataluña, ha montado una campaña este año para arremeter contra Junts y ERC de cara a unos hipotéticas negociaciones para la investidura en el Congreso. «Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino», es uno de los mensajes que promovió días atrás para arremeter contra los partidos secesionistas.

«Estos últimos años nos han intentado vencer y desmovilizar. Pactar con quien nos reprime y espía no puede ser el camino. No olvidemos nuestro objetivo: la independencia, que ya votamos el 1 de octubre. Hagámoslos saber que aquí no se ha acabado nada y que continuamos en las calles por nuestro futuro, por nuestros derechos, por los que han luchado toda la vida», afirmó el anuncio de la Diada de este año.