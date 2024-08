El entorno de Puigdemont se mofa del ridículo por la desaparición: «Ha sido perfecto»

El abogado Jordi Cabré, del equipo de defensa del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que el plan que habían ideado para su retorno ha salido «perfecto» y que el objetivo del político catalán no era «hacerse detener ni boicotear ninguna sesión de investidura». De esta forma, el entorno del ex presidente independentista deja en evidencia tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a los Mossos d’ Escuadra que, tras la desaparición del líder de Junts, han puesto en marcha la Operación Jaula para su detención.

Cabré ha señalado que el plan de Puigdemont era «ejercer su derecho como diputado electo» en el Parlament y ha añadido que aún lo mantiene. Al ser preguntado por el paradero de Puigdemont, ha respondido que lo desconoce y que no sabe si se dará a conocer en las próximas horas, pero ha celebrado que hasta el momento el resultado de lo planeado «ha sido perfecto».