Una semana. En siete días los afiliados de Junts per Catalunya, un censo de alrededor de las 5.000 personas, deberán decidir mediante una consulta interna si sus seis consellers salen o no del Govern. La dirección del partido aprobará este lunes la pregunta que, según ha podido saber OKDIARIO, irá en la línea de romper con ERC y abandonar el Gobierno autonómico catalán.

Pese a los esfuerzos que hicieron ayer las dos partes implicadas, Esquerra Republicana y Junts, la ruptura parece ya la única salida posible a la crisis política que vive el separatismo. El president Pere Aragonés y el secretario general de JXCat, Jordi Turull, se reunieron y mantuvieron distintas conversaciones a lo largo del domingo para salvar la coalición.

Pero tanto Aragonés como Turull, según fuentes de sus entornos, «constataron que las diferencias son muy importantes». En el equipo del president acusan a sus socios de «no querer llegar a un acuerdo, con propuestas inasumibles para nosotros». La otra parte, la de Junts, denuncia que ERC «quieren imponer sus ideas siempre».

Propuesta

En las últimas horas, y con el fin de cargarse de argumentos para lanzar una pregunta más tendenciosa a sus bases, Junts per Catalunya mandó una propuesta a Aragonés para tratar de salvar el Govern. El documento, que JXCat remitió el pasado viernes por la noche al Palau de la Generalitat, no ha servido para reconducir la situación. En el entorno del president, minutos después de la recepción de la propuesta, afirmaban que «está pensado para no solucionar nada».

La petición inicial de los junteros a Aragonés incluía la restitución del ex vicepresidente, Jordi Puigneró, que fue destituido por él el pasado miércoles. Además, JXCat reclamaba el cumplimiento de los tres puntos del pacto de investidura que considera que ERC está incumpliendo: espacio de coordinación independentista, unidad de acción en el Congreso y que en la mesa de diálogo se vaya a hablar de amnistía y autodeterminación.

Ruptura

La idea de la ruptura, que lleva varias semanas planeando sobre el ambiente separatista, parece coger más fuerza que nunca. Tanto en ERC como en JXCat ven «inviable» seguir gobernando juntos. La creciente desconfianza entre los dirigentes de ambas organizaciones ha tensado la cuerda al máximo. Y aunque se intente salvar los muebles in extremis como el pasado miércoles con la destitución del ex vicepresidente Jordi Puigneró, cuando al borde de la medianoche todo apuntaba al divorcio, este «llegará más pronto que tarde».