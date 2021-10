Carles Puigdemont ha celebrado el cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre con una amenaza: «Hay un camino de confrontación que derrota a España». Tres días antes de su cita con los jueces de Sàsser (Italia) que decidirán sobre su extradición o no a España, en un acto conmemorativo del 1-O celebrado en Ille-sur-Têt, el ex presidente catalán ha dejado claro al presidente Pere Aragonès que la vía unilateral es la única para llegar a la independencia.

El eurodiputado de Junts per Catalunya, en un mensaje dirigido también al actual jefe del Gobierno catalán, ha espetado que «tenemos la responsabilidad de continuar en este camino, para dar a las próximas generaciones una república de libertad que se decidió en las urnas». Una afirmación que va en línea con la legitimación del resultado del 1-O que este viernes hacía también el vicepresidente catalán de Junts, Jordi Puigneró, y que choca con la vía del diálogo y la de una nueva consulta que impulsa Aragonès.

El ex presidente de la Generalitat ha avisado que «somos millones los catalanes que queremos hacer de las urnas y las papeletas la herramienta con la que resolver cualquier discrepancia». Pese a todo lo que ocurrió aquella jornada, y la situación judicial que ha llevado posteriormente a más de medio gobierno de la Generalitat a prisión, Carles Puigdemont ha declarado que «el recuerdo del 1-O es siempre un recuerdo emocionado».

«Lo podemos hacer y hacerlo mejor»

El presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart, que tras ser indultado por Pedro Sánchez ha podido celebrar en libertad por primera vez un 1 de octubre, se ha dirigido a los principales líderes políticos presentes en la cita en el sur de Francia que «lo podemos hacer y lo podemos hacer mejor». Una nueva amenaza, pese a que su indulto está condicionado a no volver a reiterar en el delito, a la vez que ha pedido al estado que «pida disculpas por la violencia ejercida contra los catalanes».

«No hay prisión, exilio, ni opresión del Estado, que detenga el pueblo catalán. Nuestro único límite es la violencia y ellos no pueden decir lo mismo» ha declarado Cuixart, que «lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario». El separatismo no cesa en su empeño de volver a desafiar a la democracia española, ante un Gobierno que explora ya la celebración de un nuevo referéndum no consultivo para conocer la opinión de los catalanes sobre el encaje político en España.

«Volveremos a ejercer la fuerza»

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha declarado que «volveremos a ejercer la fuerza» para conseguir la independencia. La líder de la principal organización independentista ha pedido a los representantes políticos, sindicales y empresariales, «ser pueblo todos unidos».