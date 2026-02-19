Hoy, 19 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y un ligero descenso de las temperaturas máximas, especialmente en el litoral. Se esperan heladas débiles en el Prepirineo y rachas de viento muy fuertes en la mitad oeste y en cotas altas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de febrero

Barcelona: cielo nublado y viento fuerte durante el día

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Con el viento soplando del oeste a una velocidad notable, se recomienda abrigarse un poco, ya que las ráfagas pueden alcanzar hasta 65 km/h, añadiendo un toque de dinamismo a la atmósfera.

A medida que avanza el día, la luz del sol se asomará tímidamente, iluminando la ciudad durante más de 10 horas. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, no hará que el ambiente se sienta pesado. Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero no hay riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un paseo al caer la tarde, cuando el sol se despida en el horizonte a las 18:29.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de movimiento constante en el ambiente. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque no se esperan lluvias, la brisa fresca y las ráfagas de hasta 60 km/h aportarán un toque de agitación.

La tarde traerá un ligero contraste, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 11. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 55%, puede resultar algo agobiante. Con el viento superando los 25 km/h, es recomendable llevar una bufanda y estar preparado para cualquier cambio repentino en el tiempo.

Ambiente fresco y soleado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:40. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 12 grados por la mañana, con una sensación térmica que podría descender hasta los 11. A medida que avance la jornada, el sol elevará la temperatura hasta alcanzar un máximo de 17 grados, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados, entre el 35% y el 55%.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h, así que es recomendable tener precaución. La puesta del sol será a las 18:29, brindando un total de más de 10 horas de luz. En resumen, será un día fresco y soleado, perfecto para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, las condiciones serán agradables, con un viento suave que no superará los 20 km/h, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La atmósfera relajada invita a realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la calidez de la tarde.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET