Fiestas de San Froilán 2025 en León: fechas, programa completo, conciertos y mercados

Las esperadas fiestas de San Froilán de León ya casi son una realidad en este 2025, te detallamos una guía completa de todo lo que vas a poder ver en ellas. Merece la pena perdernos en una ciudad que guarda un encanto especial y aún más en fiestas. Un momento del año en el que vamos a poder disfrutar de una serie de elementos que nos acompañarán de cerca y que pueden acabar siendo las que nos marcarán en unos días cargados de actividad.

Lo que necesitamos es descubrir en primera persona una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días de temporada. El mes de septiembre nos guarda más de una peculiaridad que llega de la mano de unas fiestas de San Froilán que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Con algunas novedades que van llegando de la mano de unos cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos ni esperado. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que quizás hasta la fecha desconocíamos. Es hora de anotar en el calendario estas fechas y conocer el programa completo de las fiestas de San Froilán 2025.

Estas son las fechas de las fiestas de San Froilán 2025

Tal y como presenta estas fiestas en la web del Ayuntamiento de León: «León se prepara para celebrar sus fiestas más tradicionales y queridas por los leoneses, las Fiestas de San Froilán que volverán a llenar la ciudad de folclore y tradición con las Cantaderas, el Desfile de Pendones, el Concurso de Carros Engalanados y el Mercado de las Tres Culturas, entre muchas otras propuestas como conciertos, actuaciones musicales, pasacalles, exposiciones y actividades para todos los públicos. Así lo ha explicado esta mañana la concejala de Fiestas, Camino Orejas, que ha ofrecido una rueda de prensa para detallar el programa festivo que se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 6 de octubre y que es una oportunidad para reivindicar la cultura, la tradición y el patrimonio más leonés. No obstante, habrá actividades tanto el fin de semana anterior como el posterior como complemento a las fiestas».

Programa y conciertos de las fiestas de San Froilán

Siguiendo con la misma explicación, el programa no podría ser mejor: «Las citas más tradicionales de San Froilán se mantienen junto a otras más novedosas para dar forma a una programación con opciones para todos y en las que la música será una de las grandes protagonistas. El domingo 29 de septiembre se celebrará la tradicional ceremonia de las Cantaderas en el Claustro de la Catedral de León a las 11:00 horas. Este año la Síndico Municipal será Mercedes Escudero, concejala de Educación, Turismo e Igualdad. Será ella la encargada de la representación del Ayuntamiento de León y, consecuentemente, su portavoz en un acto institucional y con un gran peso de tradición. Ese mismo día tienen lugar otras dos grandes citas de las Fiestas de San Froilán. Se trata del Concurso de Carros Engalanados con salida a las 12:45 horas de la avenida de los Cubos y que este año reunirá a 49 carros de ellos 19 tirados por vacuno, 16 de la categoría equina y 14 con burros. Además, también el domingo 29 de septiembre será el Desfile de Pendones Leoneses que, en este caso, saldrá a las 10:30 desde la plaza de San Marcos para finalizar en la plaza Regla y reunirá 377 pendones concejiles frente a los 309 que desfilaron el año pasado. Los bailes tradicionales serán otra pieza fundamental de la programación y regresará un año más la Feria de la Alfarería y la Cerámica que celebra ya su edición número 44 y se instalará en las calles Pilotos Regueral y Ruiz de Salazar, el Mercado Medieval de las Tres Culturas que se inaugura el 2 de octubre y que se celebrará en la plaza de San Isidoro y alrededores y el Festival de Food Trucks Come y Calle en el Jardín del San Francisco del 27 de septiembre al 6 de octubre con una amplia y variada programación propia. El día de San Froilán, el sábado 5 de octubre, se celebrará la tradicional romería y misa de San Froilán en la Basílica de La Virgen del Camino con la asistencia de los ayuntamientos del Voto y autoridades. Los Gigantes y Cabezudos también recorrerán todos los barrios de la cuidad durante estas fiestas y se han programado actividades deportivas y también otras destinadas a los más pequeños».

La música también destacará por sí sola en estas fiestas: «La música será una de las grandes protagonistas de San Froilán. De la mano del Proyecto Península la mejor música en directo sonará en León con los conciertos de Valeria Castro y Cecina 5 (4 de octubre), Laaza y Queralt Lahoz (5 de octubre) y Rodrigo Cuevas (6 de octubre). Tendrán lugar en la Explanada de los Pendones Leoneses. La música en directo estará también presente en San Froilán con León Street Music edición San Froilán, el Festival Celta Internacional Reinu de Llión, el Festival de Música Española y la Xuntanza de Gaitas. Coincidiendo con las fiestas también se celebran festivales privados como el Festival Paranoia León, el Monoloco o el Festival León Sólo Música, todos ellos con la colaboración del Ayuntamiento de León. Además, se recupera el concierto de La Pegatina que fue cancelado en las Fiestas de San Juan y San Pedro con motivo de las condiciones climatológicas. Volverán a León el 26 de septiembre con un concierto a partir de las 22:00 horas en la Explanada de los Pendones Leoneses». La web del Ayuntamiento de León ofrece el programa completo con todo lujo de detalles.