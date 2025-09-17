Conciertos de las Fiestas de Las Rozas 2025: fechas, artistas y precio de las entradas

Las Fiestas de San Miguel ya están a la vuelta de la esquina y en Las Rozas todo gira en torno a una cita que cada año consigue llenar calles, plazas y escenarios. Estas son unas fiestas en las que no se trata sólo de encierros, actividades o verbenas: la música se ha convertido en uno de los ejes centrales del programa y en 2025 vuelve a hacerlo con fuerza y ya tenemos toda la información sobre los conciertos de las Fiestas de Las Rozas 2025.

Este año el cartel de conciertos de las Fiestas de Las Rozas, mezcla nombres de primer nivel con festivales de pop ochentero y actuaciones gratuitas para quienes prefieren vivir la fiesta sin pasar por taquilla. Entre los más esperados, Mikel Izal, que presentará en solitario sus nuevas canciones, y el festival Las Rozas Pop, donde se darán cita artistas como Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez de La Unión, OBK, Alejo Stivel o Los Geiperman. Pero la agenda musical no se queda ahí. Funambulista, Veintiuno, tributos a Raphael y a ABBA, además de orquestas y grupos locales, completan un calendario pensado para distintos públicos. Los conciertos arrancan el 26 de septiembre y se alargarán hasta el 5 de octubre, coincidiendo con la celebración de San Miguel, patrón de la localidad.

Quién actúa en las Fiestas de Las Rozas 2025: todos los artistas

El programa musical de los conciertos de las Fiestas de Las Rozas 2025 reúne tanto conciertos de pago como actuaciones gratuitas. El cartel completo queda así:

Viernes 26 de septiembre- Concierto de Mikel Izal en el Centro Multiusos (22:00 h) . Es una de las actuaciones más esperadas, ya que el exlíder de Izal continúa consolidando su carrera en solitario con un repertorio lleno de novedades y algunos clásicos de su anterior etapa.

. Es una de las actuaciones más esperadas, ya que el exlíder de Izal continúa consolidando su carrera en solitario con un repertorio lleno de novedades y algunos clásicos de su anterior etapa. Sábado 27 de septiembre – Las Rozas Pop en Concierto, una cita nostálgica que trae de vuelta los grandes éxitos del pop español de los 80 y 90. Sobre el escenario estarán Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez de La Unión, OBK, Alejo Stivel de Tequila y el tributo a Hombres G con Los Geiperman. Todo ello a partir de las 21:00 h en el Centro Multiusos.

una cita nostálgica que trae de vuelta los grandes éxitos del pop español de los 80 y 90. Sobre el escenario estarán Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez de La Unión, OBK, Alejo Stivel de Tequila y el tributo a Hombres G con Los Geiperman. Todo ello a partir de las 21:00 h en el Centro Multiusos. Sábado 27 de septiembre – La noche se completa con la Orquesta Séptima Avenida en la Plaza Mayor (22:30 horas), un clásico en las verbenas locales que garantiza horas de baile.

– La noche se completa con la un clásico en las verbenas locales que garantiza horas de baile. Domingo 28 de septiembre – El grupo Darwin pondrá la música en la Plaza Mayor (22:30 horas), cerrando un fin de semana repleto de actuaciones.

– El grupo pondrá la música en la Plaza Mayor (22:30 horas), cerrando un fin de semana repleto de actuaciones. Lunes 29 de septiembre – Actuación de Montana en la Plaza Mayor (22:30 horas) , en el mismo día en que se celebra la misa y procesión en honor a San Miguel.

, en el mismo día en que se celebra la misa y procesión en honor a San Miguel. Viernes 3 de octubre – Tributo a Raphael en la Plaza Mayor (21:00 horas) , un repaso a las canciones más icónicas del artista jienense.

, un repaso a las canciones más icónicas del artista jienense. Viernes 3 de octubre – Concierto de Funambulista en el Recinto Ferial (22:30 horas). Será uno de los momentos fuertes de las fiestas y, además, con entrada gratuita.

Será uno de los momentos fuertes de las fiestas y, además, con entrada gratuita. Viernes 3 de octubre – A continuación, la Orquesta Maxim s animará la Plaza Mayor (23:30 horas), seguida de una discoteca móvil en el Recinto Ferial.

– A continuación, la s animará la Plaza Mayor (23:30 horas), seguida de una discoteca móvil en el Recinto Ferial. Sábado 4 de octubre – Tributo a ABBA en la Plaza Mayor (21:00 horas), un espectáculo que siempre triunfa por su ambiente familiar y festivo.

en la Plaza Mayor (21:00 horas), un espectáculo que siempre triunfa por su ambiente familiar y festivo. Sábado 4 de octubre- Concierto de Veintiuno en el Recinto Ferial (22:30 horas). La banda toledana, en plena proyección nacional, llega a Las Rozas con acceso libre y gratuito.

La banda toledana, en plena proyección nacional, llega a Las Rozas con acceso libre y gratuito. Sábado 4 de octubre – La jornada terminará con el grupo Metropop en la Plaza Mayor (00:00 horas).

De este modo, Las Rozas ofrece un cartel que combina artistas consagrados, música en directo para distintas generaciones y actuaciones gratuitas para que nadie se quede sin plan.

Dónde son los conciertos de las Fiestas de Las Rozas

Los conciertos se reparten en tres escenarios principales:

Centro Multiusos: es el espacio elegido para los grandes conciertos de pago, como Mikel Izal y el festival Las Rozas Pop. Con aforo amplio y entradas numeradas, suele ser el lugar donde se concentran los asistentes que buscan vivir la experiencia más cercana a un festival.

es el espacio elegido para los grandes conciertos de pago, como Mikel Izal y el festival Las Rozas Pop. Con aforo amplio y entradas numeradas, suele ser el lugar donde se concentran los asistentes que buscan vivir la experiencia más cercana a un festival. Recinto Ferial: acoge las actuaciones gratuitas de Funambulista y Veintiuno, además de la discoteca móvil. Su ambiente es más juvenil y festivo, rodeado de atracciones, chiringuitos y casetas que completan la experiencia.

acoge las actuaciones gratuitas de Funambulista y Veintiuno, además de la discoteca móvil. Su ambiente es más juvenil y festivo, rodeado de atracciones, chiringuitos y casetas que completan la experiencia. Plaza Mayor: se convierte en el punto de encuentro para las familias y vecinos del municipio. Como hemos visto al hablar de los artistas, allí tienen lugar los tributos, orquestas y conciertos más populares, en un entorno al aire libre y con entrada libre.

Entradas: precio y cómo comprar

Los conciertos de Mikel Izal y Las Rozas Pop son los únicos de pago. El resto son de acceso libre.

Mikel Izal: 10 euros

Las Rozas Pop: 5 euros

Fechas de venta

Empadronados (Tu Butaca Preferente): del 9 al 16 de septiembre (desde las 10:00 h), con un máximo de 4 entradas por persona.

(Tu Butaca Preferente): del 9 al 16 de septiembre (desde las 10:00 h), con un máximo de 4 entradas por persona. Resto de público: desde el 16 de septiembre y hasta el inicio del concierto, también con un máximo de 4 entradas por persona.

Dónde comprar

Online: en giglon.com o en lasrozas.es/entradas.

Taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo:

Martes a sábado: 10:30 – 14:30 h

Martes y viernes: 17:00 – 19:00 h

Un consejo práctico: conviene no dejar la compra para última hora. Las entradas de los conciertos principales suelen agotarse con rapidez, sobre todo en el caso de Mikel Izal.