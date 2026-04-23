¡Feliz Día de Castilla y León! Las mejores frases e imágenes para felicitar y celebrar el día

El Día de Castilla y León conmemora la derrota de los comuneros en Villalar en 1521, un episodio que acabó con uno de los primeros movimientos de protesta política en la España moderna. Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado fueron los líderes comuneros ejecutados tras Villalar en 1521, convirtiéndose en símbolos históricos de la revuelta contra Carlos I.

El reconocimiento institucional se produjo en dos etapas. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado en 1983, estableció el 23 de abril como fiesta oficial de la comunidad. Más tarde, en 1986, la Junta de Castilla y León consolidó esta decisión mediante una ley que declaró esa fecha como la fiesta de la comunidad autónoma.

Feliz Día de Castilla y León

«El día 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León, una expresión de la voluntad política y jurídica de los ciudadanos de Castilla y León de constituirse en una comunidad autónoma. Celebrar este Día es, por tanto, reafirmar el compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Castilla y León, así como con el respeto a la diversidad y la solidaridad entre sus habitantes. Es también una ocasión para reconocer el valor de la historia, el patrimonio, el arte, la lengua y las tradiciones de esta tierra, que forman parte de la riqueza de España y Europa», detalla la Junta de Castilla y León.