Eventos y actividades por el Día de Castilla y León 2026: los mejores planes

El 23 de abril de 2026 se celebra el Día de Castilla y León en recuerdo de la Batalla de Villalar, conmemorando la derrota de los comuneros frente a Carlos I y homenajeando a sus principales líderes.

La Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, ya está trabajando en la organización de los actos con los que la Comunidad celebrará el Día de Castilla y León 2026, un programa que volverá a unir música, cultura y deporte en distintos puntos del territorio.

Día de Castilla y León 2026

«El día 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León, una expresión de la voluntad política y jurídica de los ciudadanos de Castilla y León de constituirse en una comunidad autónoma. Celebrar este Día es, por tanto, reafirmar el compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Castilla y León, así como con el respeto a la diversidad y la solidaridad entre sus habitantes. Es también una ocasión para reconocer el valor de la historia, el patrimonio, el arte, la lengua y las tradiciones de esta tierra, que forman parte de la riqueza de España y Europa.

La celebración del Día de Castilla y León supone una excelente oportunidad para afianzar la imagen de comunidad y fomentar el orgullo y la conexión emocional con nuestra tierra. Con el propósito de hacer más accesible la participación de toda la sociedad castellano y leonesa se han programado varias actividades culturales y deportivas que tendrán lugar en doce localidades ubicadas a lo largo y ancho de Castilla y León», detalla la Junta de Castilla y León.

Como antesala del Día de Castilla y León 2026, el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá el acto institucional de entrega de los Premios Castilla y León, que cada año reconocen la trayectoria y la excelencia de personas y entidades destacadas de la Comunidad en diferentes ámbitos. Estos galardones, cuyos premiados ya han sido anunciados, se otorgan en siete categorías: Artes; Ciencias Sociales y Humanidades; Deporte; Investigación Científica y Técnica e Innovación; Letras; Tauromaquia; y Valores Humanos y Sociales.

Conciertos

La víspera del Día de Castilla y León 2026 estará marcada por la música con la celebración de 12 conciertos gratuitos la noche del 22 de abril, a partir de las 21:00 horas, que tendrán lugar en las nueve capitales de provincia y también en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Los artistas programados para esta jornada serán José Mercé en Ávila, Lia Kali en Burgos, la Orquesta Panorama en Aranda de Duero, Medina Azahara en Miranda de Ebro, Omar Montes en León, Mägo de Oz en Ponferrada, Marta Sánchez en Palencia, Beret en Salamanca, Lucho RK en Segovia, Chambao en Soria, Antonio José en Valladolid y Leire Martínez en Zamora.

Estos conciertos contarán además con la participación de artistas o grupos locales como teloneros, que actuarán también a partir de las 21:00 horas. En Ávila estará Abandolaos Flamenco; en Burgos, The Solutions; en Miranda de Ebro, Zoe; en León, Yoni Gabarre Montoya “Promesa Flamenca”; en Ponferrada, Perro Futuro; en Palencia, Oni; en Salamanca, Orca; en Segovia, El Canto del Bobo; en Soria, Los Trolocos; en Valladolid, Salto Base; y en Zamora, Adrián Lorenzo. En el caso de Aranda de Duero no habrá telonero, ya que el concierto principal tendrá mayor duración y comenzará directamente a las 21:00 horas.

Deportes

La programación del Día de la Comunidad continuará el 23 de abril con actividades deportivas gratuitas en las mismas 12 localidades que acogerán los conciertos.

Durante la mañana se organizarán carreras populares y marchas familiares de unos cinco kilómetros, con inscripción gratuita y pensadas para personas de todas las edades. Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento, y al finalizar se llevará a cabo la entrega de trofeos a los ganadores de las distintas pruebas.

Las carreras tendrán recorridos de entre cuatro y ocho kilómetros según el municipio, mientras que las marchas solidarias oscilarán entre los dos y cinco kilómetros. Todas las actividades deportivas comenzarán a las 11:00 horas, excepto en León, donde la salida se adelantará a las 10:30.

En esta edición, la Fundación Valores colabora con la Federación de Atletismo de Castilla y León en la organización de las pruebas. En Valladolid, además, estas actividades coincidirán con la carrera de la Policía Local, que conmemora el 200 aniversario de su creación.

En palabras del consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, «las carreras y marchas populares del Día de Castilla y León se han consolidado como una actividad muy participativa que une deporte, convivencia y solidaridad. Queremos que familias, jóvenes y mayores puedan celebrar juntos nuestra fiesta practicando deporte y, al mismo tiempo, dando visibilidad a las asociaciones que realizan una labor social tan importante en nuestra Comunidad».