En este pequeño pueblo de Soria se celebra la feria de la trufa: el ‘oro negro’ que es un manjar

Febrero es para muchos el mes del amor, debido a San Valentín, pero en un pequeño pueblo de Soria como es Abejar es también el mes en el que se celebra una feria de la trufa que se conoce como una de las más importantes. Desde el 13 de febrero y durante todo un fin de semana, la trufa negra es la gran protagonista de una feria que vuelve a reunir a curiosos, cocineros y profesionales del sector.

La sensación al llegar a este pequeño pueblo de Soria es que se mezclan varias cosas: naturaleza, tradición, economía local y un entusiasmo difícil de disimular. La feria de la trufa del pueblo no deja de ser el punto álgido, pero alrededor hay un territorio enorme que también ofrece rutas entre pinares, el embalse cercano, su iglesia y pequeños negocios que viven del turismo y de la industria alimentaria. Y todo lo puedes ver, y disfrutar, visitando la 23ª Feria de la Trufa de Soria, con Abejar como centro de todo. Será los 14 y 15 de febrero de 2026, aunque la actividad empieza antes y se mantiene durante casi toda la semana. La organización corre a cargo del Ayuntamiento, junto a ATRUSORIA y el European Mycological Institute, que este año han preparado un programa más variado, con espacio para la divulgación, la cocina y el trabajo en campo.

En este pequeño pueblo de Soria se celebra la feria de la trufa

En Abeja se celebra la próxima semana su feria de la trufa que concentra a vecinos y a muchas más personas que se acercan a la zona para disfrutar de un evento que se alarga hasta el fin de semana. El martes 10 de febrero arrancarán n las primeras actividades dedicadas sobre todo a los niños. Prepararán recetas sencillas con trufa y después visitarán la Finca Trufera Municipal «El Barranco». Allí verán cómo trabajan los perros truferos, algo que siempre llama la atención porque muestra el proceso real: caminar, rastrear y encontrar la pieza exacta bajo tierra.

El viernes 13 será el turno de un seminario más técnico pero este se hace en Soria capital. Investigadores, truficultores y profesionales del sector hablarán de mercados, de avances en cultivo, de cómo ha cambiado la demanda internacional. Es un encuentro más especializado, pero abierto al público, y sirve para entender por qué este producto tiene un valor tan alto y un futuro tan complejo.

Actividades del 14 y 15 de febrero

El sábado se nota que la feria empieza de verdad en el pueblo ya que es su «gran día». A las 11:00 horas se abre el recinto y el movimiento es constante hasta última hora de la tarde. Primero llega la inauguración oficial y la entrega de la 11ª Trufa de Oro, un reconocimiento que se ha convertido casi en símbolo.

Después se encadenan actividades como showcookings, catas guiadas, charlas, visitas a fincas truferas, concursos y la tradicional subasta de trufa, que siempre genera bastante expectación. A mediodía se celebra el vermut trufero, una costumbre que ya forma parte de la feria y que suele reunir a vecinos y visitantes sin distinción.

Uno de los momentos fuertes será el XXIII Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa, con chefs de distintos puntos del país presentando platos donde la tuber melanosporum es la protagonista. El día termina con Trufa Rock, un concierto al aire libre que pone un cierre festivo a una jornada intensa pero muy disfrutada.

El domingo el ambiente cambia un poco. Hay más familias, más vecinos y más público local. Se celebran demostraciones de maquinaria trufera y el famoso Concurso de Caza de Trufa con Perros, uno de los más seguidos porque combina técnica, rapidez y trabajo conjunto entre guía y perro. También hay talleres y actividades más divulgativas pensadas para quienes quieren profundizar en el cultivo o aprender a diferenciar calidades. A mediodía se cierra oficialmente la feria, aunque el goteo de visitantes suele continuar durante toda la tarde.

Gastronomía, productos trufados y menú especial

A lo largo del fin de semana se pueden comprar productos trufados, participar en sorteos y aprovechar el servicio de control de calidad de la trufa adquirida en la feria, algo que muchos valoran. Además, varios restaurantes de la zona preparan un Menú Con Trufa, que requiere reserva previa y se agota prácticamente cada año.

Qué más descubrir en Abejar

Quien llega sólo por la feria suele sorprenderse al descubrir que Abejar tiene mucho más detrás. El pueblo está a 28 km de Soria, junto a la N-234, y se conoce como la Puerta de los Pinares porque desde aquí arranca una de las mayores extensiones de pino albar de todo el país. Las rutas por la Soria verde comienzan prácticamente a las puertas del casco urbano.

Muy cerca está el Embalse de la Cuerda del Pozo, con zonas recreativas como Playa Pita, donde en verano se concentra buena parte del turismo de la zona. En el pueblo destacan la Iglesia de San Juan Bautista, del XVII, y la Ermita de Nuestra Señora del Camino, situada junto a un ramal de la Cañada Real Soriana Occidental. También pasa por aquí el Camino de Santiago Castellano-Aragonés, que aporta un flujo constante de peregrinos.

Y por último, no podemos dejar de mencionar La Barrosa, que se celebra el Martes de Carnaval y que es una tradición en la que dos mozos del pueblo se visten con un armazón que representa a un toro y recorren las calles.