AEMET prevé un día poco nuboso y brumoso en Castilla y León con temperaturas en ascenso

El tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León para hoy, 21 de febrero de 2026, se presenta mayormente poco nuboso, aunque con algunos intervalos de nubes altas. Se prevén brumas y nieblas matinales, con temperaturas mínimas en ligero descenso en el nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Las máximas experimentarán un moderado ascenso, mientras que las heladas serán débiles en general y el viento se mantendrá variable y flojo.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 21 de febrero

Nubes y posibles lluvias con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que podría dejar caer algunas gotas, especialmente en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los -2°C de mínima y los 14°C de máxima, aunque la sensación térmica podría hacer que el frío se sienta más intenso. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado, mientras que el viento soplará suave, sin llegar a ser molesto.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro a la grisácea mañana. Las temperaturas irán subiendo, alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día. Con la puesta del sol a las 19:01, disfrutaremos de unas horas de luz que invitan a salir y aprovechar el aire fresco, aunque siempre con una chaqueta a mano por si acaso.

Zamora: cielo gris y lluvias inminentes

La mañana en Zamora se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes amenazan con desatar su contenido en cualquier momento. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente dinámico que invita a estar alerta.

A primera hora, las temperaturas rondan los 10 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta -1, lo que añade un toque de frío a la jornada. Por la tarde, el cielo se tornará más gris y las lluvias serán casi inevitables, con una probabilidad del 100%. Además, se prevén rachas de viento que superan los 30 km/h, lo que puede hacer que la experiencia al aire libre sea un poco incómoda. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y ambiente fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente nublado y aunque la probabilidad de lluvia es baja, el ambiente se siente algo pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 85%. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 11°C, con una sensación térmica que podría descender a 1°C. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable abrigarse.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las temperaturas suban hasta los 17°C, ofreciendo un respiro en comparación con la mañana. La jornada contará con aproximadamente 11 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:09 hasta su puesta a las 19:03. Aunque no se prevén lluvias significativas, el ambiente húmedo y el viento pueden hacer que la sensación térmica se mantenga fresca.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, no se esperan cambios significativos y el viento soplará suavemente, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre. La tranquilidad del tiempo invita a aprovechar cada rincón y disfrutar de la calidez de la jornada.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 0 grados. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille con más fuerza, elevando la temperatura hasta alcanzar un máximo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica será más cálida, así que es recomendable salir abrigado, pero con la posibilidad de quitarse alguna capa a medida que el sol calienta. Disfruten de este día soleado y aprovechen para dar un paseo al aire libre.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los -2°C y una sensación térmica que apenas alcanza los -1°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que el mercurio suba hasta los 11°C, ofreciendo un respiro antes de que la tarde traiga consigo un aumento en la temperatura, alcanzando los 14°C.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana, con una probabilidad de lluvia del 100%. Por la tarde, el viento soplará con rachas de hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente a los 4°C.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 2 grados, pero la sensación térmica puede bajar hasta -1, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 17 grados por la tarde. La brisa suave del viento, que sopla a unos 5 km/h, hará que la jornada sea agradable. No olvides llevar contigo una chaqueta ligera para la noche, cuando el frío regrese.

Segovia: cielo despejado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un ambiente más nublado a medida que avanza la mañana. La temperatura comenzará fresca, con mínimas de 3°C, pero por la tarde el mercurio ascenderá hasta los 15°C, creando un contraste notable en la sensación térmica.

A lo largo del día, se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Además, el viento soplará con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche.

Amanecer fresco y soleado en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en -2°C y la sensación térmica puede llegar a ser aún más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza desde las 08:02, ofreciendo varias horas de luz.

Por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 16°C, aunque la sensación térmica podría sentirse más cálida, rondando los 17°C. El viento soplará de manera suave, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que sugiere que será un día ideal para disfrutar al aire libre.