Yánez Alonso (VOX): «Sin control de nuestras fronteras y sin respeto a nuestras raíces, Canarias pierde seguridad, cohesión y sentido de pertenencia»

El grupo VOX en el Cabildo de Tenerife ha advertido del grave riesgo que supone para Canarias la actual política migratoria, marcada —a juicio de la formación— por la falta de control, la improvisación y el debilitamiento de la seguridad en las fronteras. En este contexto, los consejeros de VOX han reclamado un cambio de rumbo basado en medidas firmes que garanticen la protección de los españoles y el orden en el territorio.

Desde VOX se subraya que el incremento de la inmigración ilegal en Canarias no puede abordarse desde el “buenismo ideológico” ni desde políticas que fomentan el efecto llamada, sino desde una estrategia clara que incluya la repatriación de quienes han entrado ilegalmente, la deportación de extranjeros que delinquen y medidas que eviten el uso fraudulento de los sistemas de ayuda.

En paralelo, la formación ha querido destacar el profundo significado de la Semana Santa, que estos días se vive con especial intensidad en Tenerife y en toda España, como expresión de los valores cristianos que han configurado la identidad histórica, cultural y moral de la sociedad española.

Naím Yánez Alonso, consejero insular y concejal en el Ayuntamiento de Arona, ha señalado que “no se puede entender España ni Canarias sin sus raíces cristianas, que han dado forma a nuestra manera de convivir, de entender la dignidad humana”. En este sentido, ha defendido que la preservación de estos valores resulta esencial en un momento en el que, según VOX, “se pretende diluir nuestra identidad bajo políticas que no exigen integración ni respeto”, en palabras de la consejera portavoz del grupo, Ana Salazar.

Los consejeros de VOX han insistido en que la defensa de las fronteras y la defensa de la identidad cultural forman parte de una misma realidad: “No se trata solo de controlar quién entra, sino de garantizar que quien venga respete nuestras leyes, nuestras costumbres y nuestros valores”.

Asimismo, ha advertido de que Canarias no puede seguir siendo un territorio sometido a la presión migratoria sin respuesta eficaz por parte del Estado, ni convertirse en destino de políticas que comprometen su seguridad y su estabilidad social. “Desde VOX defendemos la repatriación de quienes entran ilegalmente, deportación de quienes delinquen y firmeza frente a cualquier abuso del sistema. Pero también defendemos algo igual de importante: nuestras raíces, nuestras tradiciones y los valores cristianos que estos días celebramos y que siguen siendo el fundamento de nuestra sociedad”, han concluido.