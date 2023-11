Ofertas que son para siempre: tu dinero a la basura con estos chollos del Black Friday. No se pueden devolver

El viernes 24 de noviembre se celebró en España y en todo el mundo el día del Black Friday, una tradición norteamericana que ha llegado a nuestro país y que se ha convertido, en muy poco tiempo, en el día del consumidor por excelencia, si bien desde los anteriores, y en algunos casos incluso en jornadas posteriores, los ciudadanos pueden comprar sus prendas favoritas a precios de chollo. Aquí, te contamos qué productos has podido comprar y no lo has hecho y, sobre todo, cuáles has adquirido y no vas a poder devolver.

El Black Friday, o viernes negro, es una tradición que tiene origen en Estados Unidos y que sigue al día de Acción de Gracias –Thanksgiving Day–, también originario del Norte de América. A un mes, exacto en este 2023, del comienzo de las fechas de Navidad, el Black Friday marca el inicio de las compras para estas fechas y un momento ideal para colocar las últimas ofertas previas, antes de subir de nuevo los precios de cara a las compras de final de año.

En España no llevamos muchos años celebrándolo de manera natural y global, pero el Black Friday ha ganado popularidad rápidamente, convirtiéndose en una oportunidad para que los consumidores aprovechen ofertas especiales y ahorren en sus compras navideñas. Tiendas de marcas poderosas y famosas como Zara, Mango, MediaMarkt o El Corte Inglés, así como grandes almacenes o incluso establecimientos pequeños y otros online, participan con ofertas en forma de chollo que han encontrado uno de sus mejores días de venta en el viernes negro.

Sobre todo, es un día para comprar online, aunque cada vez se hace más también de manera presencial, al tiempo que comercios de menor calado han ido sumándose a las ofertas de un Black Friday cada vez más completo para la demanda. Muchas prendas y objetos tienen posibilidad de devolución, pero otros no, y en el portal especializado reclamador.es elaboran una guía sobre derechos del consumidor en compras online, para que sepas qué podrás devolver si no te gusta y con qué prendas has tirado, desgraciadamente, el dinero, ya que no permite reembolso.

Todo de las devoluciones online

Según la Ley, concretamente lo que recoge el Artículo 103 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, hay excepciones marcadas en torno al derecho de desistimiento en compras a distancia o compras online. Son las siguientes.

Artículos Personalizados : en ellos no es aplicable el derecho de desistimiento, siempre que sean productos hechos a medida o personalizados según especificaciones del consumidor.

: en ellos no es aplicable el derecho de desistimiento, siempre que sean productos hechos a medida o personalizados según especificaciones del consumidor. Bienes de rápida caducidad : productos deteriorados potencialmente o que caducan rápidamente.

: productos deteriorados potencialmente o que caducan rápidamente. Servicios Ejecutados : en aquellos donde el consumidor ha dado consentimiento expreso, sabiendo que perderá su derecho de desistimiento una vez completado el servicio.

: en aquellos donde el consumidor ha dado consentimiento expreso, sabiendo que perderá su derecho de desistimiento una vez completado el servicio. Productos de Salud o Higiene: Bienes precintados que no sean aptos para devolución por razones de salud o higiene. Tienen que haberse desprecintado tras la entrega.

Bienes precintados que no sean aptos para devolución por razones de salud o higiene. Tienen que haberse desprecintado tras la entrega. Contenido Digital: contenido suministrado y no presentado en un soporte material cuando ya ha comenzado su ejecución.

El derecho de desestimiento en el Black Friday y en compras online, en general, puede utilizarse fuera de las excepciones mencionadas con anterioridad con un derecho en un plazo no inferior a 14 días naturales desde la recepción del bien o inicio del servicio. Las empresas tienen la opción de ampliar este período, pero no pueden reducirlo.

Los mejores consejos para comprar en el Black Friday

Si eres de los que esperas al Black Friday para comprar como nunca en el año, puedes seguir estos consejos para hacerlo con consciencia y no caer en la posibilidad de no poder devolver tus piezas. Apunta para próximas ediciones del viernes negro el verificar las políticas de devolución antes de comprar un producto, considerar la naturaleza del producto, sobe todo su rápida caducidad o si es personalizable, ya que no se podrá devolver, y mantente informado sobre tus derechos de consumidor y la política de la tienda en la que compres.