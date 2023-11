Dyson rebaja Black Friday el producto que todos quieren y está a punto de agotarse

El Black Friday se celebró el viernes pero se mantiene durante todo el fin de semana con descuentos en todas las tiendas y marcas, y en el caso de que tu objetivo sea tener una aspiradora nueva y busques la mejor, sabes que las de Dyson son las de mejor calidad, mejor diseño, pero también precio más elevado. Por ello, es el momento de aprovechar ahora y hacerte por fin, con el producto de Dyson más rebajado por el Black Friday.

Dyson rebaja Black Friday el producto que todos quieren

Este Black Friday, Dyson ha sorprendido a los consumidores con una oferta irresistible que ha dejado a todos con la boca abierta. El producto estrella, la aspiradora sin cables Dyson V10 Absolute (Níquel/Cobre), conocida por su rendimiento excepcional, ha experimentado una rebaja fenomenal. Antes con un precio de 599 euros, ahora se puede adquirir por tan solo 399 euros. Una oportunidad que no podemos dejar escapar.

La Dyson V10 Absolute es una obra maestra de la ingeniería, y su potente succión en todas las superficies la convierte en la aliada perfecta para cualquier tarea de limpieza. Con una succión directa potente tanto en alfombras como en suelos duros, esta aspiradora demuestra su versatilidad sin cables, permitiendo una limpieza sin restricciones en cualquier rincón de tu hogar.

Así es el mejor producto de Dyson ahora rebajado

Una de las características destacadas de la Dyson V10 Absolute es su impresionante autonomía. Con hasta 60 minutos de potente succión sin efecto memoria, esta aspiradora te permite abordar tareas extensas sin interrupciones. Además, cuenta con tres modos de potencia que se adaptan a cualquier tipo de suelo y tarea de limpieza, garantizando la eficiencia energética y un rendimiento óptimo en todo momento.

La versatilidad de la Dyson V10 Absolute no se detiene ahí. Esta maravilla de la tecnología se transforma rápidamente en una aspiradora de mano con un solo clic, facilitando la limpieza de espacios más pequeños, como el interior de tu automóvil. Su diseño ergonómico y peso ligero hacen que sea fácil maniobrar en cualquier superficie, desde el suelo hasta los lugares de difícil acceso.

El vaciado higiénico del cubo es otra característica que distingue a la Dyson V10 Absolute. Con un mecanismo de un solo toque, puedes deshacerte del polvo y los residuos sin entrar en contacto con la suciedad. Esto no solo es conveniente, sino también higiénico, asegurando un ambiente de limpieza sin compromisos.

La carga sencilla es otro aspecto que hace que la Dyson V10 Absolute destaque entre la multitud. La aspiradora se mantiene en la base fijada a la pared, lo que no solo facilita la recarga sino también mantiene los accesorios ordenados y listos para su uso. Siempre está lista para abordar cualquier desafío de limpieza que se presente.

La tecnología de la nueva escoba Motorbar es una joya en la corona de la Dyson V10 Absolute. Con 43 cuchillas desenredantes, las aspas de policarbonato liberan eficientemente el cabello enredado del cepillo giratorio y lo transportan al tanque de la aspiradora. Esto asegura un rendimiento constante y sin obstrucciones, incluso en las situaciones más desafiantes.

El cepillo Motorbar, con palas desenredantes y un motor integrado, no solo elimina automáticamente el cabello enredado de la barra del cepillo, sino que también impulsa cerdas rígidas de nailon en las alfombras para capturar la suciedad incrustada. Este nivel de ingeniería garantiza una limpieza a fondo en todas las superficies, desde suelos duros hasta alfombras de pelo largo.

Accesorios incluídos en la Dyson V10 Absolute

La variedad de accesorios incluidos en la Dyson V10 Absolute la convierte en una herramienta versátil para cualquier tarea de limpieza. Desde una rinconera fácil de quitar para combatir el polvo y los alérgenos en lugares de difícil acceso, hasta un accesorio multifunción que combina boquilla ancha y cepillo, esta aspiradora está diseñada para satisfacer todas tus necesidades de limpieza.

Además, la presencia de un mini cepillo motorizado facilita la limpieza de espacios reducidos, como escaleras o el interior del automóvil, eliminando eficientemente el cabello y la suciedad incrustada.

Las especificaciones técnicas de la Dyson V10 Absolute son impresionantes. Con un peso de 2.61 kg y un tiempo de carga de 3.5 horas, esta aspiradora ofrece hasta 60 minutos de funcionamiento continuo. Su avanzada filtración y un volumen de cubo de 0.77 L la convierten en una opción eficiente y de alto rendimiento para cualquier hogar.

En resumen, la Dyson V10 Absolute es mucho más que una simple aspiradora. Es una inversión en la limpieza eficiente y sin complicaciones. Con la rebaja especial de Black Friday en la web de Dyson, ahora es el momento perfecto para llevar a casa esta joya de la tecnología. Sin embargo, con la demanda en aumento y las unidades limitadas, es aconsejable actuar rápidamente antes de que se agoten y te quedes sin la oportunidad de experimentar la revolución en la limpieza del hogar que ofrece esta aspiradora.